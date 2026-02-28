Geleneksel tadın hafif hali: Kabak beğendili köfte

Malzeme Listesi
Köfte İçin:
400g dana kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
2 diş sarımsak
1 yumurta
3 yemek kaşığı galeta unu
Tuz, karabiber, kimyon
Kabak Beğendi İçin:
3-4 adet orta boy kabak
1 yemek kaşığı tereyağı
1.5 yemek kaşığı un
1.5 su bardağı süt
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, muskat rendesi
Üzeri İçin:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
İnce kıyılmış maydanoz
HAZIRLANIŞI
Köfteler: Tüm malzemeyi yoğurup dinlendirin, ceviz büyüklüğünde toplar yapıp tavada kızartın.
Beğendi: Kabakları rendeleyip suyunu iyice sıkın ve soteleyin. Ayrı bir yerde tereyağı ve unu kavurup sütle beşamel sos hazırlayın; kabakları ve kaşarı ekleyip karıştırın.
Sunum: Beğendinin üzerine köfteleri dizin, tereyağında kavrulmuş fıstık ve maydanozla servis edin.