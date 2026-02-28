Geleneksel tadın hafif hali: Kabak beğendili köfte

Malzeme Listesi

Köfte İçin:

400g dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 diş sarımsak

1 yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber, kimyon

Kabak Beğendi İçin:

3-4 adet orta boy kabak

1 yemek kaşığı tereyağı

1.5 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, muskat rendesi

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

İnce kıyılmış maydanoz

HAZIRLANIŞI

Köfteler: Tüm malzemeyi yoğurup dinlendirin, ceviz büyüklüğünde toplar yapıp tavada kızartın.

Beğendi: Kabakları rendeleyip suyunu iyice sıkın ve soteleyin. Ayrı bir yerde tereyağı ve unu kavurup sütle beşamel sos hazırlayın; kabakları ve kaşarı ekleyip karıştırın.

Sunum: Beğendinin üzerine köfteleri dizin, tereyağında kavrulmuş fıstık ve maydanozla servis edin.