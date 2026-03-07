Gerçek minestrone çorbası tarifi! İtalyan şeflerin kimseyle paylaşmadığı o sır...

Kuru soğan: 1 adet (küp doğranmış)
Havuç: 1 adet (küp doğranmış)
Kereviz sapı: 2 adet (ince dilimlenmiş)
Kabak: 1 adet (küp doğranmış)
Taze fasulye: Bir avuç (küçük parçalar halinde)
Patates: 1 adet (küçük küpler halinde - görseldeki kıvam için önemli)
Lahana: 2-3 yaprak (ince kıyılmış)
Meksika fasulyesi (Barbunya da olur): 1 su bardağı haşlanmış
Lezzet Vericiler:
Sarımsak: 2 diş (ezilmiş)
Domates salçası: 1 yemek kaşığı
Doğranmış domates: 1 kutu veya 2 adet rendelenmiş taze domates
Zeytinyağı: 3-4 yemek kaşığı
Sıcak su veya Tavuk/Sebze suyu: 1.5 litre
Baharatlar: Tuz, karabiber, kuru fesleğen veya kekik
Temeli Oluşturun: Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Soğan, havuç ve kereviz saplarını ekleyip yumuşayana kadar yaklaşık 5-6 dakika soteleyin.
Sebzeleri Ekleyin: Sarımsak, patates ve taze fasulyeleri ekleyip birkaç dakika daha çevirin. Ardından domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Sıvı Malzemeler: Doğranmış domatesleri ve sıcak suyu (veya stok suyu) ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın.
Pişirme: Patatesler hafif yumuşamaya başladığında kabakları, lahanayı ve önceden haşlanmış olan fasulyeleri ekleyin. Sebzeler tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirmeye devam edin.
Final: Tuz, karabiber ve kekik/fesleğen ile tatlandırın. Görseldeki gibi yoğun bir kıvam istiyorsanız, sebzelerin bir kısmını tencerenin kenarında hafifçe ezebilirsiniz.
Ekmek Uyumu: Görseldeki gibi yanında kızarmış baget ekmek veya üzerine serpiştirilmiş parmesan peyniri ile servis yapmak lezzeti iki katına çıkarır.
Kıvam: Eğer daha doyurucu olsun isterseniz, içine yarım çay bardağı küçük boncuk makarna da ekleyebilirsiniz.