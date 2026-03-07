Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Gerçek minestrone çorbası tarifi! İtalyan şeflerin kimseyle paylaşmadığı o sır...

Giriş Tarihi: 07.03.2026 10:25
Sebzeler ve Temel Malzemeler:

  • Kuru soğan: 1 adet (küp doğranmış)

  • Havuç: 1 adet (küp doğranmış)

  • Kereviz sapı: 2 adet (ince dilimlenmiş)

  • Kabak: 1 adet (küp doğranmış)

  • Taze fasulye: Bir avuç (küçük parçalar halinde)

  • Patates: 1 adet (küçük küpler halinde - görseldeki kıvam için önemli)

  • Lahana: 2-3 yaprak (ince kıyılmış)

  • Meksika fasulyesi (Barbunya da olur): 1 su bardağı haşlanmış

Lezzet Vericiler:

  • Sarımsak: 2 diş (ezilmiş)

  • Domates salçası: 1 yemek kaşığı

  • Doğranmış domates: 1 kutu veya 2 adet rendelenmiş taze domates

  • Zeytinyağı: 3-4 yemek kaşığı

  • Sıcak su veya Tavuk/Sebze suyu: 1.5 litre

  • Baharatlar: Tuz, karabiber, kuru fesleğen veya kekik

Hazırlanışı

  1. Temeli Oluşturun: Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Soğan, havuç ve kereviz saplarını ekleyip yumuşayana kadar yaklaşık 5-6 dakika soteleyin.

  2. Sebzeleri Ekleyin: Sarımsak, patates ve taze fasulyeleri ekleyip birkaç dakika daha çevirin. Ardından domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

  3. Sıvı Malzemeler: Doğranmış domatesleri ve sıcak suyu (veya stok suyu) ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın.

  4. Pişirme: Patatesler hafif yumuşamaya başladığında kabakları, lahanayı ve önceden haşlanmış olan fasulyeleri ekleyin. Sebzeler tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirmeye devam edin.

  5. Final: Tuz, karabiber ve kekik/fesleğen ile tatlandırın. Görseldeki gibi yoğun bir kıvam istiyorsanız, sebzelerin bir kısmını tencerenin kenarında hafifçe ezebilirsiniz.

Püf Noktaları

  • Ekmek Uyumu: Görseldeki gibi yanında kızarmış baget ekmek veya üzerine serpiştirilmiş parmesan peyniri ile servis yapmak lezzeti iki katına çıkarır.

  • Kıvam: Eğer daha doyurucu olsun isterseniz, içine yarım çay bardağı küçük boncuk makarna da ekleyebilirsiniz.