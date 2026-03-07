Gerçek minestrone çorbası tarifi! İtalyan şeflerin kimseyle paylaşmadığı o sır...

Meksika fasulyesi (Barbunya da olur): 1 su bardağı haşlanmış

Lezzet Vericiler:

Temeli Oluşturun: Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Soğan, havuç ve kereviz saplarını ekleyip yumuşayana kadar yaklaşık 5-6 dakika soteleyin.

Sebzeleri Ekleyin: Sarımsak, patates ve taze fasulyeleri ekleyip birkaç dakika daha çevirin. Ardından domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sıvı Malzemeler: Doğranmış domatesleri ve sıcak suyu (veya stok suyu) ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın.

Pişirme: Patatesler hafif yumuşamaya başladığında kabakları, lahanayı ve önceden haşlanmış olan fasulyeleri ekleyin. Sebzeler tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirmeye devam edin.