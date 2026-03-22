Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Görüntüler kartpostaldan da öte! Topuk Yaylası'nın karla kaplı hali hayran bıraktı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası kar yağışının ardından beyaza büründü.

AA
Giriş Tarihi: 22.03.2026 09:06
ABONE OL
İlçeye 38 kilometre mesafede 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yaylada ve içinde barındırdığı göletin çevresinde kar yağışının ardından kış manzarası oluştu.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının kapladığı yaylanın baharda karla kaplı güzel görüntüsüne şahit olmak isteyenler, bayram tatilini fırsata çevirerek bölgeye geldi.

Kampçılar ve karavan tutkunları, Topuk Yaylası Göleti çevresinde doğayla iç içe vakit geçirdi.