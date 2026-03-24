Hafifliğiyle baş döndürecek! Tam kıvamında trileçe tarifi

5 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 su bardağı soğuk süt
1 paket sıvı krema (200 ml)
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket sıvı krema (200 ml)
Kekin Yapılışı:
Yumurta ve Şeker: Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın (şart değil ama daha çok kabarır). Beyazlarını bir fiske tuzla kar beyazı olana dek çırpın. Sarıları şekerle rengi açılana kadar çırpıp iki karışımı söndürmeden birleştirin.
Kuru Malzemeler: Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatulayla alttan üste doğru yavaşça karıştırın.
Pişirme: Yağlanmış dikdörtgen bir borcama dökün. 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan testiyle kontrol edin.
Şerbet ve Sosun Hazırlanışı:
Sütlü Karışım: Süt, şeker ve kremayı bir kapta şeker eriyene kadar çırpın (kaynatmanıza gerek yok, soğuk kullanılacak).
Karamel: Şekeri geniş bir tavaya alın, kısık ateşte eriyip karamel rengini alana kadar bekleyin (yakmamaya dikkat!). Eriyince tereyağını ekleyip karıştırın. Son olarak kremayı dökün. İlk etapta şeker sertleşebilir, panik yok; karıştırınca eriyecektir. Sos kıvam alınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Birleştirme:
Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı geçince (yaklaşık 5-10 dk sonra) kürdanla üzerinde delikler açın.
Soğuk sütlü şerbeti kekin her yerine gelecek şekilde dökün.
Kek şerbeti tamamen çekip soğuduğunda, üzerine ince bir tabaka krem şanti sürebilirsiniz (isteğe bağlı, karamelin daha düzgün durmasını sağlar).
En üste tamamen soğumuş olan karamel sosunu yayın.
Küçük Bir İpucu: Trileçeyi servis etmeden önce buzdolabında en az 5-6 saat, vaktiniz varsa bir gece dinlendirirseniz lezzeti tam oturacaktır.