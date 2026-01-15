Hakiki Özbek samsa tarifi: Yediğiniz tüm börekleri unutturacak!

Hakiki Özbek Samsa Tarifi
Bu tarif, hamurun arasına sürülen tereyağı sayesinde milföy gibi katmanlanan geleneksel yöntemdir.
Gerekli Malzemeler
Hamuru İçin:
- 4-5 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 - 2 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)
- Hamur araları için: 150 gr eritilmiş tereyağı veya margarin
İç Harcı İçin:
- 400 gr orta yağlı kıyma (dana veya kuzu-dana karışık en iyisidir)
- 3-4 adet orta boy kuru soğan (Samsanın sırrı bol soğandır)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1,5 çay kaşığı kimyon (Olmazsa olmazdır)
Üzeri İçin:
- 1 adet yumurta sarısı
- Çörek otu veya susam
Adım Adım Yapılışı
1. Hamurun Hazırlanması
- Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın. Yumurta, tuz ve suyu ekleyin.
- Ele yapışmayan ama çok da sert olmayan, orta sertlikte bir hamur yoğurun.
- Hamuru toparlayıp üzerini bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin.
2. Katmanların Oluşturulması (En Önemli Kısım)
- Dinlenen hamuru 3 eşit bezeye bölün.
- Her bir bezeyi oklava yardımıyla açabildiğiniz kadar ince ve büyük açın (yufka inceliğine yakın).
- Birinci yufkayı tezgaha serin ve üzerine eritilmiş tereyağını fırça ile her yerine gelecek şekilde sürün.
- İkinci yufkayı, yağladığınız birinci yufkanın üzerine serin ve onu da yağlayın.
- Üçüncü yufkayı da ekleyip yağladıktan sonra, üç katlı hamuru ucundan başlayarak sıkı bir rulo yapın.
- Hazırladığınız uzun ruloyu ortadan ikiye kesip bir tepsiye koyun, üzerini streçleyip buzdolabında en az 30-40 dakika yağı donana kadar bekletin.
3. İç Harcın Hazırlanması
- Soğanları minik küpler halinde doğrayın (Rendelemeyin, sulanırsa tadı bozulur).
- Kıymayı, doğranmış soğanları, tuzu, karabiberi ve özellikle kimyonu bir kapta karıştırın. Elinizle iyice yoğurarak soğanların yumuşamasını sağlayın.
4. Şekil Verme ve Pişirme
- Dolaptan çıkardığınız ruloyu yaklaşık 2-3 parmak genişliğinde dilimler halinde kesin.
- Her bir dilimi, kesik yüzeyi tezgaha gelecek şekilde koyun ve elinizle üzerine bastırarak yassılaştırın. (Bu işlem katmanların, pişerken yukarı doğru açılmasını sağlar).
- Merdane ile çay tabağından biraz büyük olacak şekilde açın.
- Ortasına bolca iç harç koyun. İster üçgen, ister kare, isterseniz bohça şeklinde kapatın. Kapattığınız yerin alta gelmesine dikkat edin.
- Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin.
Lezzetin Püf Noktaları
- Soğan Oranı: Orijinal tarifte soğan oranı neredeyse kıyma ile 1'e 1'dir. Soğan, samsanın içinin sulu ve yumuşak kalmasını sağlar. Korkmadan bol kullanın.
- Et Seçimi: İmkanınız varsa kıyma yerine zırh ile çok ince çekilmiş kuşbaşı et (satır kıyması) kullanırsanız lezzeti ikiye katlanır.
- Hamur Dinlendirme: Hamur rulosunu buzdolabında bekletmek, yağın donmasını sağlar. Bu sayede pişerken kat kat ayrılır.
- Sıcak Servis: Samsa fırından çıkar çıkmaz yenmelidir, bekledikçe çıtırlığını kaybedebilir.
