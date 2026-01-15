Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Hakiki Özbek samsa tarifi: Yediğiniz tüm börekleri unutturacak!

Hakiki Özbek samsa tarifi: Yediğiniz tüm börekleri unutturacak!

Bildiğiniz bütün börekleri unutun! Özbek ustaların yıllardır 'sır' gibi sakladığı, ısırınca kulağınızda çıtırtılar yankılanan o gerçek samsa tarifini sonunda ele geçirdik. Hamurun tel tel ayrılmasını sağlayan o 'tek' püf noktasını öğrenince, bir daha asla hazır almayacaksınız!

Giriş Tarihi: 15.01.2026 08:55
Hakiki Özbek Samsa Tarifi

Bu tarif, hamurun arasına sürülen tereyağı sayesinde milföy gibi katmanlanan geleneksel yöntemdir.

Gerekli Malzemeler

Hamuru İçin:

  • 4-5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 - 2 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)
  • Hamur araları için: 150 gr eritilmiş tereyağı veya margarin

İç Harcı İçin:

  • 400 gr orta yağlı kıyma (dana veya kuzu-dana karışık en iyisidir)
  • 3-4 adet orta boy kuru soğan (Samsanın sırrı bol soğandır)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1,5 çay kaşığı kimyon (Olmazsa olmazdır)

Üzeri İçin:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Çörek otu veya susam

Adım Adım Yapılışı

1. Hamurun Hazırlanması

  • Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın. Yumurta, tuz ve suyu ekleyin.
  • Ele yapışmayan ama çok da sert olmayan, orta sertlikte bir hamur yoğurun.
  • Hamuru toparlayıp üzerini bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin.

2. Katmanların Oluşturulması (En Önemli Kısım)

  • Dinlenen hamuru 3 eşit bezeye bölün.
  • Her bir bezeyi oklava yardımıyla açabildiğiniz kadar ince ve büyük açın (yufka inceliğine yakın).
  • Birinci yufkayı tezgaha serin ve üzerine eritilmiş tereyağını fırça ile her yerine gelecek şekilde sürün.
  • İkinci yufkayı, yağladığınız birinci yufkanın üzerine serin ve onu da yağlayın.
  • Üçüncü yufkayı da ekleyip yağladıktan sonra, üç katlı hamuru ucundan başlayarak sıkı bir rulo yapın.
  • Hazırladığınız uzun ruloyu ortadan ikiye kesip bir tepsiye koyun, üzerini streçleyip buzdolabında en az 30-40 dakika yağı donana kadar bekletin.

3. İç Harcın Hazırlanması

  • Soğanları minik küpler halinde doğrayın (Rendelemeyin, sulanırsa tadı bozulur).
  • Kıymayı, doğranmış soğanları, tuzu, karabiberi ve özellikle kimyonu bir kapta karıştırın. Elinizle iyice yoğurarak soğanların yumuşamasını sağlayın.

4. Şekil Verme ve Pişirme

  • Dolaptan çıkardığınız ruloyu yaklaşık 2-3 parmak genişliğinde dilimler halinde kesin.
  • Her bir dilimi, kesik yüzeyi tezgaha gelecek şekilde koyun ve elinizle üzerine bastırarak yassılaştırın. (Bu işlem katmanların, pişerken yukarı doğru açılmasını sağlar).
  • Merdane ile çay tabağından biraz büyük olacak şekilde açın.
  • Ortasına bolca iç harç koyun. İster üçgen, ister kare, isterseniz bohça şeklinde kapatın. Kapattığınız yerin alta gelmesine dikkat edin.
  • Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.
  • Önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin.

Lezzetin Püf Noktaları

  1. Soğan Oranı: Orijinal tarifte soğan oranı neredeyse kıyma ile 1'e 1'dir. Soğan, samsanın içinin sulu ve yumuşak kalmasını sağlar. Korkmadan bol kullanın.
  2. Et Seçimi: İmkanınız varsa kıyma yerine zırh ile çok ince çekilmiş kuşbaşı et (satır kıyması) kullanırsanız lezzeti ikiye katlanır.
  3. Hamur Dinlendirme: Hamur rulosunu buzdolabında bekletmek, yağın donmasını sağlar. Bu sayede pişerken kat kat ayrılır.
  4. Sıcak Servis: Samsa fırından çıkar çıkmaz yenmelidir, bekledikçe çıtırlığını kaybedebilir.