Hem sahur hem iftar sofralarının vazgeçilmezi olacak! Muhammara tarifi
Sofraların hem en renkli hem de en iştah açıcı eşlikçilerinden biri olan muhammara, közlenmiş biberin isli tadıyla cevizin zengin dokusunu bir araya getirir. Nar ekşisinin kattığı hafif mayhoşluk ve baharatların sıcaklığıyla birleşen bu eşsiz meze, kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her öğüne gurme bir dokunuş katar. Yapımı oldukça pratik olan bu tarif, doğru malzemelerle birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir iz bırakmaya adaydır.
Giriş Tarihi: 24.02.2026 08:52
MALZEMELER
3 adet büyük boy kapya biber (Közlenmiş)
1 su bardağı ceviz içi (Dişe gelecek şekilde çekilmiş)
1/2 su bardağı galeta unu veya ufalanmış bayat ekmek içi
2 diş sarımsak (Ezilmiş)
3 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı biber salçası (Mümkünse acı-tatlı karışık)
1/2 çay bardağı zeytinyağı
Baharatlar: 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı), yarım çay kaşığı tuz.
ADIM ADIM HAZIRLANIŞI
Biberleri Hazırla: Kapya biberleri ocakta ya da fırında iyice közle. Kabuklarını soyup çekirdeklerini temizledikten sonra suyunu süzdür.
Parçala: Közlenmiş biberleri bir mutfak robotuna al ve püre haline getir. (Eğer dokulu seviniyorsan bıçakla incecik de kıyabilirsin).
Karıştır: Derin bir kaba biber püresini, biber salçasını, ezilmiş sarımsağı, galeta ununu ve zeytinyağını ekleyip güzelce karıştır.
Lezzetlendir: Nar ekşisini ve baharatları ekle. Kimyon, muhammaranın olmazsa olmazıdır; o yüzden eksik etme derim.
Son Dokunuş: En son cevizleri ekle. Cevizleri robotta un gibi yapmak yerine, yerken ağza gelecek şekilde elinle veya bıçakla küçültürsen lezzeti iki katına çıkar.
PÜF NOKTALARI
Bekletme: Muhammara yapıldıktan sonra buzdolabında 1-2 saat dinlenirse baharatlar ve nar ekşisi biberle tam özdeşleşir.
Kıvam: Eğer karışım çok katı olursa bir miktar daha zeytinyağı, çok sıvı olursa biraz daha galeta unu ekleyerek dengeleyebilirsin.
Servis: Servis tabağına yaydıktan sonra üzerine ekstra zeytinyağı gezdirip bütün ceviz parçalarıyla süsleyebilirsin.