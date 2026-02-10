Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Her çatalda lezzetiyle mest edecek! Şakşuka tarifi

Akdeniz mutfağının en renkli ve sevilen klasiklerinden biri olan şakşuka, kızarmış sebzelerin sarımsaklı domates sosuyla buluştuğu tam bir lezzet şölenidir. Hem sofralarınıza renk katacak bir meze hem de ana yemeklerin yanına eşlik edecek nefis bir yardımcı arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Özellikle yaz domatesleriyle yapıldığında tadına doyum olmayan bu geleneksel lezzeti hazırlamak ise sandığınızdan çok daha pratik.

MALZEMELER

Sebzeler:

3 adet orta boy patlıcan

2 adet yeşil biber (çarliston veya sivri)

1 adet adet kırmızı kapya biber

1 adet orta boy kabak (isteğe bağlı)

Kızartmak için: Sıvı yağ

Sosu İçin:

4 adet orta boy domates (rendelenmiş)

3 diş sarımsak (ezilmiş veya ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı salça (biber veya domates)

1 çay kaşığı toz şeker (asit dengesi için)

Tuz, karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı sirke (isteğe bağlı, sosun lezzetini derinleştirir)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

  • Patlıcanları Hazırlayın: Patlıcanları alacalı soyun ve küp küp doğrayın. Acısını salması için bol tuzlu suda yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Ardından süzüp kağıt havluyla iyice kurulayın (kurulamazsanız yağ sıçrar!).
  • Sebzeleri Kızartın: Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Önce patlıcanları, ardından doğranmış kabakları ve biberleri kızartın. Kızaran sebzeleri fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın.
  • Sosu Pişirin: Başka bir tavaya az miktarda sıvı yağ alın. Doğranmış sarımsakları kokusu çıkana kadar hafifçe çevirin. Üzerine salçayı ve rendelenmiş domatesleri ekleyin.
  • Lezzetlendirin: Tuz, şeker, baharatlar ve sirkeyi ekleyip sos kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.
  • Birleştirme: Kızarttığınız sebzeleri sosun içine ilave edin. Sebzeleri çok ezmeden nazikçe karıştırın ve sosla özleşmesi için 1-2 dakika daha ocakta tutun.

Püf Noktaları

  • Dinlendirme: Şakşuka ılık veya soğuk servis edildiğinde aromaları daha çok oturur. Mümkünse servis etmeden önce yarım saat dinlendirin.
  • Sarımsak: Sarımsağı domatesle birlikte pişirmek sosun tadını yumuşatır, çiğden üzerine eklemek ise daha keskin bir tat verir. Tercih sizin!