Her çatalda lezzetiyle mest edecek! Şakşuka tarifi

MALZEMELER
Sebzeler:
3 adet orta boy patlıcan
2 adet yeşil biber (çarliston veya sivri)
1 adet adet kırmızı kapya biber
1 adet orta boy kabak (isteğe bağlı)
Kızartmak için: Sıvı yağ
Sosu İçin:
4 adet orta boy domates (rendelenmiş)
3 diş sarımsak (ezilmiş veya ince kıyılmış)
1 tatlı kaşığı salça (biber veya domates)
1 çay kaşığı toz şeker (asit dengesi için)
Tuz, karabiber, pul biber
1 yemek kaşığı sirke (isteğe bağlı, sosun lezzetini derinleştirir)
ADIM ADIM HAZIRLANIŞI
- Patlıcanları Hazırlayın: Patlıcanları alacalı soyun ve küp küp doğrayın. Acısını salması için bol tuzlu suda yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Ardından süzüp kağıt havluyla iyice kurulayın (kurulamazsanız yağ sıçrar!).
- Sebzeleri Kızartın: Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Önce patlıcanları, ardından doğranmış kabakları ve biberleri kızartın. Kızaran sebzeleri fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın.
- Sosu Pişirin: Başka bir tavaya az miktarda sıvı yağ alın. Doğranmış sarımsakları kokusu çıkana kadar hafifçe çevirin. Üzerine salçayı ve rendelenmiş domatesleri ekleyin.
- Lezzetlendirin: Tuz, şeker, baharatlar ve sirkeyi ekleyip sos kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.
- Birleştirme: Kızarttığınız sebzeleri sosun içine ilave edin. Sebzeleri çok ezmeden nazikçe karıştırın ve sosla özleşmesi için 1-2 dakika daha ocakta tutun.
Püf Noktaları
- Dinlendirme: Şakşuka ılık veya soğuk servis edildiğinde aromaları daha çok oturur. Mümkünse servis etmeden önce yarım saat dinlendirin.
- Sarımsak: Sarımsağı domatesle birlikte pişirmek sosun tadını yumuşatır, çiğden üzerine eklemek ise daha keskin bir tat verir. Tercih sizin!