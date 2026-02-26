İftar sofralarını şenlendirecek! Tam kıvamında keşkül tarifi
Keşkülün sırrı, içinde nişasta yerine sübye (pirinç unu karışımı) veya kaliteli bir badem tozu kullanılarak o yoğun aromayı yakalamaktır. İşte tam kıvamında bir tarif!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 10:25
1 Litre Süt (Mümkünse tam yağlı)
1 Su bardağı Toz Şeker
1 Çay bardağı Toz Badem (İnce çekilmiş)
2 Yemek kaşığı Pirinç Unu
1 Yemek kaşığı Nişasta (Mısır veya buğday)
1 Adet Yumurta Sarısı
1 Yemek kaşığı Hindistan Cevizi (Geleneksel aroma için)
Hazırlanış Adımları
Ön Hazırlık: Tencereye sütü, şekeri, toz bademi ve yumurta sarısını alın. Ocağın altını açmadan önce topaklanmaması için tel çırpıcıyla iyice karıştırın.
Pişirme: Karışımı orta ateşte, sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın.
Kıvam Verme: Küçük bir kasede pirinç unu ve nişastayı çok az soğuk su veya sütle açın (pürüzsüz bir sıvı olsun). Kaynayan süte bu karışımı yavaş yavaş, sicim gibi dökerek bir yandan da hızlıca karıştırmaya devam edin.
Mühürleme: Keşkül koyulaşıp üzerinde baloncuklar oluşmaya başladığında (göz göz olunca), kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın.
Servis ve Süsleme: Sıcakken kaselere paylaştırın. Görseldeki o şık görüntüyü yakalamak için; oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine kavrulmuş fındıkları (bütün veya ikiye bölünmüş şekilde) yerleştirin.