İftar sofralarınızı şenlendirecek! Kaşarlı köfte tarifi

Malzemeler

Köfte Harcı İçin:

500g orta yağlı dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan (suyu sıkılmış)

1 adet yumurta

2-3 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi

1 diş ezilmiş sarımsak

Baharatlar: Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

İçi İçin:

100g kaşar peyniri (küp doğranmış veya rendelenmiş)

Hazırlanışı

Yoğurma: Geniş bir kapta kıyma, soğan, yumurta, galeta unu, sarımsak ve baharatları birleştirin. Köfte harcını yaklaşık 5-10 dakika boyunca, tüm malzemeler özleşene kadar iyice yoğurun. (İyi yoğurmak, köftenin pişerken dağılmasını engeller.)

Dinlendirme: Vaktiniz varsa harcı buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Bu, lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar.

Şekil Verme: Harçtan cevizden biraz daha büyük parçalar koparın. Avucunuzda açıp ortasına kaşar peynirini yerleştirin. Peynirin pişerken dışarı sızmaması için kenarlarını iyice kapatıp yuvarlayın veya hafifçe bastırarak yassılaştırın.

Pişirme: Az yağlanmış tavada, ızgarada veya önceden ısıtılmış 200°C fırında her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin.

Püf Noktaları

Sızdırmazlık: Kaşarların dışarı akmaması için köfte hamurunda çatlak kalmadığından emin olun.

Soğan Suyu: Soğanı rendeledikten sonra suyunu mutlaka sıkın; böylece köfteniz acı olmaz ve kıvamı bozulmaz.

Yağ Oranı: Çok yağsız bir kıyma kullanırsanız köfteleriniz kuru olabilir. Döş etinden çekilmiş kıyma en idealidir.