İftar sofralarınızı şenlendirecek! Kaşarlı köfte tarifi

Malzemeler
Köfte Harcı İçin:
500g orta yağlı dana kıyma
1 adet rendelenmiş soğan (suyu sıkılmış)
1 adet yumurta
2-3 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi
1 diş ezilmiş sarımsak
Baharatlar: Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
İçi İçin:
100g kaşar peyniri (küp doğranmış veya rendelenmiş)
Hazırlanışı
Yoğurma: Geniş bir kapta kıyma, soğan, yumurta, galeta unu, sarımsak ve baharatları birleştirin. Köfte harcını yaklaşık 5-10 dakika boyunca, tüm malzemeler özleşene kadar iyice yoğurun. (İyi yoğurmak, köftenin pişerken dağılmasını engeller.)
Dinlendirme: Vaktiniz varsa harcı buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Bu, lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar.
Şekil Verme: Harçtan cevizden biraz daha büyük parçalar koparın. Avucunuzda açıp ortasına kaşar peynirini yerleştirin. Peynirin pişerken dışarı sızmaması için kenarlarını iyice kapatıp yuvarlayın veya hafifçe bastırarak yassılaştırın.
Pişirme: Az yağlanmış tavada, ızgarada veya önceden ısıtılmış 200°C fırında her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin.
Püf Noktaları
Sızdırmazlık: Kaşarların dışarı akmaması için köfte hamurunda çatlak kalmadığından emin olun.
Soğan Suyu: Soğanı rendeledikten sonra suyunu mutlaka sıkın; böylece köfteniz acı olmaz ve kıvamı bozulmaz.
Yağ Oranı: Çok yağsız bir kıyma kullanırsanız köfteleriniz kuru olabilir. Döş etinden çekilmiş kıyma en idealidir.