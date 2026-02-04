İlişkiniz pamuk ipliğine mi bağlı? Bu 3 cümle ayrılık habercisi!

Bernstein'a göre, ilişkilerde saygıyı yitirmek ve partneri çantada keklik görmek felaketin başlangıcı. Özellikle tartışma anlarında savunma mekanizması olarak kullanılan bazı kalıplar, karşı tarafta onarılmaz duygusal hasarlar bırakıyor. Uzun vadede bu durum "taşlaşma" (stonewalling) dediğimiz, taraflardan birinin iletişimi tamamen koparmasıyla sonuçlanıyor.

İLİŞKİYİ BİTİREN 3 ZEHİRLİ CÜMLE

1. "Aşırı Tepki Veriyorsun": Bu cümle, partnerinizin duygularını geçersiz kılar. Bernstein'ın bir danışanı, eşinin her ciddi konuda kendisine "delirmişsin" muamelesi yapması üzerine evliliğini tamamen bitirdiğini anlatıyor. Duyguları küçümsemek, partnerinizle aranıza buzdan duvarlar örer.

2. "Bunda Büyütülecek Bir Şey Yok": Bir sorun sizin için küçük olabilir, ancak partneriniz için önemliyse bu ifade son derece aşağılayıcıdır. Sürekli "skor tutmak" ve hataları küçümsemek, ilişkideki güç dengesini bozar ve derin bir öfke biriktirir.

3. "Çok Hassassın": Partnerinizi hassas olmakla suçlamak ve ardından sessizliğe gömülmek (duvar örmek), sağlıklı iletişimin en büyük düşmanıdır. Sakin ve yapıcı bir diyalog kurmak yerine karşı tarafı suçlamak, ilişkinin geleceğini tehlikeye atar.

Eğer bu cümleler sizin kavgalarınızın da başrolündeyse, vakit kaybetmeden iletişim dilinizi değiştirmeniz gerekiyor. Unutmayın, saygı bittiğinde aşk da bavulunu toplar.