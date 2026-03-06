Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri İpeksi kıvamın sırrı çözüldü! İşte en iyi humus tarifinin püf noktası

İpeksi kıvamın sırrı çözüldü! İşte en iyi humus tarifinin püf noktası

Nohut ve tahin yetmiyor! Gerçek humus lezzetine ulaşmak için mutfağınızdaki o malzemeyi çöpe atın. Restoranların pürüzsüz kıvam sırrı meğer sandığımızdan çok daha farklıymış. Sadece 2 dakikada ipeksi bir kıvam elde etmenin formülü haberimizde. Sakın bu yöntemi denemeden nohutları haşlamayın!


MALZEMELER

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut (Mümkünse kabukları soyulmuş)
  • Yarım su bardağı tahin (Kaliteli bir tahin lezzeti doğrudan etkiler)
  • 1 adet taze sıkılmış limon suyu
  • 2 diş sarımsak (Ezilmiş veya rendelenmiş)
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kimyon (Olmazsa olmazımız)
  • 2-3 adet buz küpü (O meşhur ipeksi doku için sırrımız bu)
  • Bir miktar tuz

NASIL YAPILIR?

  • Ön Hazırlık: Nohutların kabuklarını parmaklarınızla hafifçe sıkarak ayıklayın. Bu biraz zahmetli ama sonuçtaki o pürüzsüzlük için değer.
  • Baz Karışım: Mutfak robotuna önce tahini ve limon suyunu ekleyip 1-2 dakika, karışım beyazlayıp krema gibi olana kadar çekin.
  • Aroma Katma: Sarımsak, zeytinyağı, kimyon ve tuzu ekleyip kısa bir süre daha robottan geçirin.
  • Final Dokunuşu: Nohutları ve buzları ekleyin. Robotu yüksek devirde, humus tamamen pürüzsüz ve açık renkli bir krema halini alana kadar çalıştırın.
  • Servis: Tabağa yayın, üzerine bol zeytinyağı ve sumak/toz biber serpiştirin.