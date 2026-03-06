İpeksi kıvamın sırrı çözüldü! İşte en iyi humus tarifinin püf noktası
Nohut ve tahin yetmiyor! Gerçek humus lezzetine ulaşmak için mutfağınızdaki o malzemeyi çöpe atın. Restoranların pürüzsüz kıvam sırrı meğer sandığımızdan çok daha farklıymış. Sadece 2 dakikada ipeksi bir kıvam elde etmenin formülü haberimizde. Sakın bu yöntemi denemeden nohutları haşlamayın!
Giriş Tarihi: 06.03.2026 10:22
MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış nohut (Mümkünse kabukları soyulmuş)
Yarım su bardağı tahin (Kaliteli bir tahin lezzeti doğrudan etkiler)
1 adet taze sıkılmış limon suyu
2 diş sarımsak (Ezilmiş veya rendelenmiş)
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon (Olmazsa olmazımız)
2-3 adet buz küpü (O meşhur ipeksi doku için sırrımız bu)
Bir miktar tuz
NASIL YAPILIR?
Ön Hazırlık: Nohutların kabuklarını parmaklarınızla hafifçe sıkarak ayıklayın. Bu biraz zahmetli ama sonuçtaki o pürüzsüzlük için değer.
Baz Karışım: Mutfak robotuna önce tahini ve limon suyunu ekleyip 1-2 dakika, karışım beyazlayıp krema gibi olana kadar çekin.
Aroma Katma: Sarımsak, zeytinyağı, kimyon ve tuzu ekleyip kısa bir süre daha robottan geçirin.
Final Dokunuşu: Nohutları ve buzları ekleyin. Robotu yüksek devirde, humus tamamen pürüzsüz ve açık renkli bir krema halini alana kadar çalıştırın.
Servis: Tabağa yayın, üzerine bol zeytinyağı ve sumak/toz biber serpiştirin.