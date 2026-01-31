Kadife gibi dokusuyla içinizi ısıtacak! İşte tam kıvamında domates çorbası tarifi

Harika bir seçim! Domates çorbası, hem hazırlaması pratik hem de her mevsim sofraya çok yakışan bir klasik. Restoran usulü, pürüzsüz ve tam kıvamında bir tarif hazırladım senin için.

Malzeme Listesi

Domates 5 adet orta boy (olgun)

Tereyağı 2 yemek kaşığı

Un 2 yemek kaşığı (tepeleme)

Domates Salçası 1 yemek kaşığı

Sıcak Su 4-5 su bardağı (varsa tavuk suyu efsane olur)

Süt 1/2 su bardağı (kıvamı yumuşatmak için)

Tuz & Karabiber Birer çay kaşığı

Hazırlanışı

Tabanı Hazırla: Tereyağını tencerede erit. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar (yaklaşık 2 dakika) hafifçe kavur. Unun renginin çok dönmemesine dikkat et.

Salça ve Domates: Salçayı ekleyip 1 dakika daha kavur. Ardından rendelenmiş domatesleri ekle ve domatesler biraz suyunu çekene kadar pişir.

Sıvıları Ekle: Sıcak suyu (veya tavuk suyunu) tencereye boşalt. Topaklanmaması için bir çırpma teliyle hızlıca karıştır.

Pişirme: Çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kıs ve yaklaşık 15 dakika pişmeye bırak.

Pürüzsüzleştir: Çorbayı ocaktan alıp blenderdan geçir. Eğer daha süzme bir kıvam istersen ince bir süzgeç de kullanabilirsin.

Final Dokunuşu: Tencereyi tekrar ocağa al. Yarım bardak sütü, tuzu ve karabiberi ekle. Bir taşım daha kaynatıp ocağı kapat.

Püf Noktası: Eğer domateslerin çok ekşiyse, tadı dengelemek için içine bir çay kaşığı toz şeker atabilirsin. Bu, şeflerin gizli dokunuşudur!

Servis Önerisi: Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri ve fırınlanmış kruton ekmekler ekleyerek sıcak servis yapabilirsin.