Kadın ormancılar Türkiye'nin akciğerlerini koruyor!

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan 25 kadın orman işletme şefi, farklı branşlarda görev yapan 34 kadın mühendis, 26 kadın orman muhafaza memuru, ekim-dikim ve ağaçlandırma, bakım faaliyetleri, ağaçların kimliklendirilmesi ve damgalandırılması, orman yangınlarıyla mücadele, orman emvalinin nakliye kontrolü ve denetim süreçleri gibi alanda aktif sorumluluk üstleniyor.

Yaklaşık 6 yıldır teşkilatta görev yapan 35 yaşındaki Harmancık Orman İşletme Şefi Leyla Koca, AA muhabirine, 13 bini ormanlık alan olmak üzere 22 bin hektar alandan sorumlu olduğunu söyledi.

Amcası ve eniştesinin de orman teşkilatında çalıştığını, onların vesilesiyle çocukluğunun doğayla iç içe geçtiğini belirten Koca, "İşletme şeflerini gördüm ve bu mesleği yapabileceğime orada karar verdim. Doğayı da seviyorum. Mesleğe başladığımda çok heyecanlı olduğumu, çok korktuğumu hatırlıyorum." dedi.

Koca, sevdiği bir ortamda çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada ekim dikim çalışmaları yapıyoruz. Fidanın zamanla büyüdüğünü görüyorsunuz. Emek veriyorsunuz ve karşılığını görüyorsunuz. Mesleğe dair en güzel şey bu sanırım. Orman yönetim planlarıyla ormanların geleceği için çalışıyoruz. Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değil, sahada çalışırken yaban hayatını görmek, onları gözlemlemek, en unutulmaz anı oluyor."

"ZORLU ŞARTLARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Orhaneli Orman İşletme Şefi 30 yaşındaki Kübra Şeşen, 4 yıldır görevini sürdürdüğünü, 6 bini ormanlık alan olmak üzere 12 bin hektar alandan sorumlu olduğunu ifade etti.

Çocukluk yıllarında ormana yakın bir evde oturduklarını, bu sebeple içinde hep bir doğa sevgisi olduğunu belirten Şeşen, mesleği bu sevgiden yola çıkarak babasının da yönlendirmesiyle seçtiğini anlattı.

Şeşen, mesleğe başladığı günün heyecanını halen hissettiğini vurgulayarak, "Beni meslekte en çok heyecanlandıran olumlu ve olumsuz iki şey var. Orman yangın ihbarı geldiğinde heyecan duyuyoruz, endişeyle beraber. Sahaya gidip orman yangınını görene kadar ve müdahale edene kadar endişeyle beraber heyecanımız oluyor. Bir de gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında özellikle sahaya gidip başarı aldıktan sonra çok mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

Doğayı seven ve kendine güveni olan, zorlu şartlarda çalışmayı göze alan herkesin bu mesleği yapabileceğini aktaran Şeşen, genç meslektaşlarına kendilerine güvenmelerini ve hedefleri doğrultusunda ilerlemelerini tavsiye etti.

Şeşen, şefliğin sorumluluk alanının geniş olduğunu belirterek, "Alan büyük olduğu için sorumluluğumuz da büyük. Kadın, erkek ayrımı yapmadan zorlu şartlarla mücadele ediyoruz. Bu, aynı zamanda gurur verici bir durum." dedi.

Orman Haftası dolayısıyla farkındalık kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Şeşen, "Okullara gidip eğitimler yapıyoruz, mahalle muhtarlıklarına uğrayıp halkımızı toplayıp onlara broşürler dağıtıyoruz, afişler asıyoruz, bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

"HER GÜN BAŞKA BİR ŞEY ÖĞRENMEK, AYRI BİR HEYECAN"

Kocayaren Orman İşletme Şefi 29 yaşındaki Gülbahar Erol, 11 bini ormanlık alan olmak üzere 15 bin hektar alandan sorumlu olduğunu, 2023'ten bu yana teşkilatta görev yaptığını anlattı.

Erol, mesleğe başladığında çok zorlandığı, heyecanlandığı ve korktuğu zamanların olduğunu belirterek, "Teoride gördüğüm tüm şeyleri arazide yaptığım zaman o, ayrı bir heyecan verdi. Her gün başka bir şey öğrenmek, ayrı bir heyecan." dedi.

Orman teşkilatında erkek çalışan sayısının daha fazla olduğunu ifade eden Erol, "Aslında bizim mesleğimizin kadını, erkeği yok. Bir kadın olarak, çok büyük alana hükmetmek, çok gurur verici. Bu mesleği seçmek isteyen kadınlara bir ayrımcılık olmadığını, kadının da erkeğin de aynı şekilde, aynı şartlarda çalıştığını bilmelerini isterim. Yangınlarda 7/24 ayaktayız. Çalışmayı ve doğayı seviyorlarsa bu mesleği seçebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"KADIN MUHAFAZA MEMURU OLMAK GURUR VERİCİ"

Orman muhafaza memuru 30 yaşındaki Yasemin Özdemir, 4 yıldır Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü Meyran Orman İşletme Şefliğinde çalıştığını, orman köylüsü olduğunu söyledi.

Babasının muhafaza memuru üniformasına zaafı olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sanırım ilk çocuk olduğum için bu, bana nasip oldu. Gururla da taşıyorum üniformamı. Bu mesleği bir kadın olarak yapmak, çok gurur verici. Her sektörde ve her meslekte kadının olabileceğine inananlardanım ve var olmasını destekliyorum. Üniformayı giydikten sonra zaten kendi adınız, kimliğiniz kalmıyor. Teşkilatımızın adı kaldığı için daha hassas ve daha özverili davranıyoruz. O yüzden isteyen herkese nasip olur inşallah."

Orman muhafaza memuru 24 yaşındaki Göksu Alagöz de 2023'te Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmaya başladığını dile getirerek, "Bir ağacın büyüme aşamalarını, tohumdan fidana, sonra ağaca olan aşamalarını tek tek kendimiz yönetiyoruz ve bunu izlemek, çok güzel bir duygu. Koruma faaliyetleri ve tüm faaliyetler, heyecan uyandırıyor. Severek yapıyorum işimi. Bir kadın muhafaza memuru olmak gurur verici." diye konuştu.