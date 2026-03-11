Kadınbudu köfte tarifi: Lezzetiyle damak çatlatıyor

Köfte Harcı İçin:

600 gr az yağlı dana kıyma (İkiye bölünecek)

1 çay bardağı pirinç

1 adet büyük boy soğan

2 adet yumurta (Birinin sarısı harca, akı dışına ayrılabilir veya ikisi de harca girebilir; ben sarısını içine eklemeyi öneririm)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (Opsiyonel)

Yarım demet maydanoz (İnce kıyılmış)

Dış Kaplaması İçin:

1 kase un

2-3 adet çırpılmış yumurta

Kızartmak İçin:

Bolca sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Pirinçleri Haşla: Pirinci yıkayıp küçük bir tencereye al. Üzerini geçecek kadar su ekleyip iyice yumuşayana kadar haşla ve suyunu süzüp kenara al.

Kıymanın Yarısını Kavur: Bir tavaya çok az yağ ekle. Yemeklik doğradığın soğanları şeffaflaşana kadar sotele. Ardından kıymanın yarısını (300 gr) ekle ve suyunu çekip hafifçe kavrulana kadar pişir. Kavrulan kıymayı derin bir kaba al ve tamamen soğumasını bekle.

Püf Noktası: Sıcak kıyma, çiğ kıymayı ve yumurtayı pişirebileceği için karışımın tamamen soğuması kritiktir.

Harcı Yoğur: Soğuyan kavrulmuş kıymanın üzerine; kalan çiğ kıymayı, haşlanmış pirinci, 1 yumurta sarısını, ince kıyılmış maydanozu ve baharatları ekle. Tüm malzemeler özleşene kadar güzelce yoğur.

Dinlendir: Hazırladığın harcı buzdolabında en az 30 dakika dinlendir. Bu, köftelerin şekil almasını kolaylaştıracaktır.

Şekil Ver: Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar kopar. Klasik Kadınbudu şekli olan hafif yassı ve oval (iri bir mekik gibi) form ver.

Panele ve Kızart:

Köfteleri önce una bula ve fazla ununu silkele.

Ardından iyice çırpılmış yumurtaya batır.

Kızgın yağda arkalı önlü, altın sarısı renk alana kadar kızart.

Küçük Bir İpucu

Kadınbudu köftenin o meşhur "pofuduk" görüntüsünü elde etmek için yumurtaları çok iyi çırpman ve köfteleri yağın içinde çok fazla bekletmeden, orta ateşte hızlıca pişirmen önemlidir.