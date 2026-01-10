Kahve ve fındığın aşkı: Damak çatlatan latte pasta

Keki (Pandispanya) İçin:
Kreması İçin:
Islatmak İçin:
Üzeri ve Arası İçin:
Yumurta ve Şeker: Yumurtaları ve şekeri, karışım krema kıvamına gelip rengi iyice açılana kadar yaklaşık 5-6 dakika mikserle çırpın.
Sıvılar ve Kahve: Sıcak suda erittiğiniz kahveyi ekleyip kısa süre daha çırpın.
Kuru Malzemeler: Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin. Spatula ile alttan üste doğru söndürmeden karıştırın. En son çekilmiş fındığı ilave edin.
Pişirme: Yağlanmış veya pişirme kağıdı serilmiş kelepçeli kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30-35 dakika (kürdan temiz çıkana kadar) pişirin.
Pişirme: Süt, şeker, yumurta sarısı, un ve nişastayı bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Kahve Ekleme: Kaynamaya başlayınca içine granül kahveyi ve vanilyayı ekleyip karıştırın, ocaktan alın. Soğumaya bırakın (kabuk tutmaması için üzerini streç filmle kapatabilirsiniz).
Krema ile Birleştirme: Soğuyan karışıma sıvı kremayı (veya toz şantiyi) ekleyin ve mikserle yüksek devirde 3-4 dakika pürüzsüz olana kadar çırpın.
Keki Bölme: Soğuyan keki ortadan ikiye (veya üç katlı istiyorsanız üçe) bölün.
Islatma: Kahveli süt karışımıyla kekin ilk katını her yerine gelecek şekilde ıslatın.
Katmanlar: Hazırladığınız kremadan bir miktar sürün, üzerine bolca dövülmüş fındık serpiştirin. Diğer katı üzerine kapatın ve aynı işlemi tekrarlayın.
Dış Kaplama: Pastanın üzerini ve yanlarını kalan krema ile düzgünce kaplayın.