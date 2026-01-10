Kahve ve fındığın aşkı: Damak çatlatan latte pasta

Pişirme: Süt, şeker, yumurta sarısı, un ve nişastayı bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Kahve Ekleme: Kaynamaya başlayınca içine granül kahveyi ve vanilyayı ekleyip karıştırın, ocaktan alın. Soğumaya bırakın (kabuk tutmaması için üzerini streç filmle kapatabilirsiniz).

Krema ile Birleştirme: Soğuyan karışıma sıvı kremayı (veya toz şantiyi) ekleyin ve mikserle yüksek devirde 3-4 dakika pürüzsüz olana kadar çırpın.