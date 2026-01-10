Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Kahve ve fındığın aşkı: Damak çatlatan latte pasta

Kahve ve fındığın aşkı: Damak çatlatan latte pasta

Bugüne kadar yediğiniz tüm pastaları unutun! Ünlü kahve zincirlerinde dilimine servet ödediğiniz o meşhur lezzet, meğer evdeki malzemelerle sadece dakikalar içinde hazırlanabiliyormuş. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran, tadan herkesin 'Tarifini vermeden seni bırakmam!' dediği Fındıklı Latte Pasta, mutfağınızda yeni bir devrim yaratmaya geliyor.

Keki (Pandispanya) İçin:

  • 4 adet yumurta (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı granül kahve (1 yemek kaşığı sıcak suda eritilmiş)
  • Yarım su bardağı ince çekilmiş fındık

Kreması İçin:

  • 3 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı granül kahve
  • 1 paket şekerli vanilin
  • Piştikten sonra eklemek için: 1 paket (200ml) sıvı krema (veya 1 poşet krem şanti)

Islatmak İçin:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 tatlı kaşığı granül kahve
  • (Arzuya göre) 1 tatlı kaşığı fındık şurubu

Üzeri ve Arası İçin:

  • Dövülmüş kavrulmuş fındık
  • Çikolata rendesi (isteğe bağlı)

👨‍🍳 Hazırlanışı

1. Kekin Hazırlanması

  1. Yumurta ve Şeker: Yumurtaları ve şekeri, karışım krema kıvamına gelip rengi iyice açılana kadar yaklaşık 5-6 dakika mikserle çırpın.

  2. Sıvılar ve Kahve: Sıcak suda erittiğiniz kahveyi ekleyip kısa süre daha çırpın.

  3. Kuru Malzemeler: Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin. Spatula ile alttan üste doğru söndürmeden karıştırın. En son çekilmiş fındığı ilave edin.

  4. Pişirme: Yağlanmış veya pişirme kağıdı serilmiş kelepçeli kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30-35 dakika (kürdan temiz çıkana kadar) pişirin.

2. Lattenin "Krema" Kısmı

  1. Pişirme: Süt, şeker, yumurta sarısı, un ve nişastayı bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

  2. Kahve Ekleme: Kaynamaya başlayınca içine granül kahveyi ve vanilyayı ekleyip karıştırın, ocaktan alın. Soğumaya bırakın (kabuk tutmaması için üzerini streç filmle kapatabilirsiniz).

  3. Krema ile Birleştirme: Soğuyan karışıma sıvı kremayı (veya toz şantiyi) ekleyin ve mikserle yüksek devirde 3-4 dakika pürüzsüz olana kadar çırpın.

3. Birleştirme

  1. Keki Bölme: Soğuyan keki ortadan ikiye (veya üç katlı istiyorsanız üçe) bölün.

  2. Islatma: Kahveli süt karışımıyla kekin ilk katını her yerine gelecek şekilde ıslatın.

  3. Katmanlar: Hazırladığınız kremadan bir miktar sürün, üzerine bolca dövülmüş fındık serpiştirin. Diğer katı üzerine kapatın ve aynı işlemi tekrarlayın.

  4. Dış Kaplama: Pastanın üzerini ve yanlarını kalan krema ile düzgünce kaplayın.

💡 Püf Noktaları

  • Fındıklar: Fındıkları kullanmadan önce tavada hafifçe kavurursanız aroması çok daha baskın ve lezzetli olur.
  • Dinlendirme: Pasta en az 4-5 saat, ideali ise 1 gece buzdolabında dinlendiğinde kahve tadı kekle iyice bütünleşir.
  • Süsleme: Pastanın üzerine latte görünümü vermek için kakao eleyebilir veya beyaz çikolata rendesi kullanabilirsiniz.