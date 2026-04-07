Kanser hastalarına kritik uyarı: Günde 6 kaşık tüketmek fark yaratabilir!

PROTEİN ÇOK ÖNEMLİ

Kanser hastalarının beslenmesinde proteinin kritik bir rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Hancılar, şu tavsiyelerde bulundu: "Protein; hücre onarımı, bağışıklık sistemi fonksiyonu ve kas kütlesinin korunması için temel yapı taşıdır. Kanser tedavisi sırasında protein ihtiyacı sağlıklı bireylere göre belirgin şekilde artar. Yumurta, tavuk, balık, baklagiller, yoğurt, kefir ve peynir çeşitleri önemli protein kaynaklarıdır. Tedaviye bağlı iştah kaybı yaşansa bile bu besinlerin gün içinde küçük porsiyonlarla ve düzenli aralıklarla tüketilmesi büyük önem taşır."



LOR PEYNİRİNDEKİ MUCİZE

Uzm. Dr. Hancılar, özellikle de kanser tedavisi görenlere lor peynirini önererek, şöyle dedi: "Lor peyniri kanser hastalarının beslenmesinde önemli bir yere sahip. Lor peyniri; yüksek protein içeriği, düşük yağ oranı ve kolay sindirilebilir yapısıyla öne çıkar. İçeriğinde bulunan 'whey proteini' vücut tarafından hızlı emilir ve kana karışır. Bu da tedavi sürecinde artan protein ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlar. Lor peyniri aynı zamanda düşük tuz oranına sahiptir. İçeriğindeki proteinler vücudun güçlü antioksidanlarından biri olan glutatyon üretimini destekler. Bu durum hücre yenilenmesine katkı sağlar ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Lor peynirinde bulunan 'kazein proteini' daha yavaş sindirilir ve uzun süre tokluk sağlar. Bu da kas yıkımının önlenmesine katkı sunar. Ayrıca ulaşılabilir ve ekonomik bir besin olması da hastalar için önemli bir kolaylık sağlar."