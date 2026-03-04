Karın içi kanserlerde yeni umut: Sıcak kemoterapi hakkında bilinmesi gerekenler

İleri evre kanser tanısı alan birçok hasta için seçenekler giderek azalırken, tıpta geliştirilen bazı özel yöntemler umut ışığı olabiliyor. Bunlardan biri de karın içine yayılmış tümörlerde uygulanan sıcak kemoterapi. Ancak bu yöntem, sanıldığı gibi tek başına bir ilaç tedavisi değil; doğru planlama, kapsamlı cerrahi ve multidisipliner bir ekip çalışması gerektiriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, sıcak kemoterapinin ancak iyi seçilmiş hasta gruplarında etkili olabileceğini belirterek, sürecin titizlikle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

"ÖNCE TÜMÖR TEMİZLENMELİ"

Sıcak kemoterapinin iki aşamalı bir tedavi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "Sıcak kemoterapi dediğimiz tedavi, ileri evrede karın içine ve karın zarına yayılmış tümörlerde uyguladığımız bir yöntemdir. Ancak bu işlem sadece kemoterapi vermekten ibaret değildir. Öncesinde, karın zarına yayılmış ve gözle görülebilen tüm tümör dokusunun cerrahi olarak tamamen çıkarılması gerekir." Bu aşamanın tedavinin başarısı açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydın, cerrahinin eksiksiz yapılmadığı durumlarda sıcak kemoterapinin beklenen faydayı sağlamayabileceğini ifade etti.

MULTİDİSİPLİNER KARAR ŞART

Sıcak kemoterapi kararının tek bir hekimin değerlendirmesiyle alınamayacağını belirten Prof. Dr. Aydın, "Bu hastaların planlanması iyi yapılmalıdır. Medikal onkologlar, radyasyon onkologları, radyologlar ve patologların yer aldığı multidisipliner bir konseyde değerlendirme yapılması gerekir. Çünkü sıcak kemoterapi öncesi geride tümör kalmayacak şekilde bir cerrahi planlamak zorundayız" dedi. Uygulamanın teknik detaylarını da paylaşan Prof. Dr. Aydın, "Sıcak kemoterapi, karın içine yerleştirilen özel hortumlar aracılığıyla 41–43 dereceye kadar ısıtılmış kemoterapi ilaçlarının, yaklaşık 60 ila 90 dakika boyunca karın içine verilmesiyle uygulanır" ifadelerini kullandı. Bu yöntemin bazı kanser türlerinde etkinliğinin bilimsel olarak gösterildiğini belirten Prof. Dr. Aydın, doğru hasta seçiminin altını çizdi.

HER HASTA İÇİN UYGUN DEĞİL

Sıcak kemoterapinin her kanser hastası için uygun olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aydın, bu yöntemin özellikle karın zarı kaynaklı bazı kanserlerde, apandis tümörlerinde, kolorektal kanserlerin karın zarına yayılımında ve iyi seçilmiş mide kanseri hastalarında periton tutulumu varlığında fayda sağlayabildiğini belirtti. Ancak tedavinin ciddi seçicilik gerektirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Aydın, "Karın içi yayılımın dışında akciğer, beyin ya da kemik gibi organlara metastaz yapmış hastalarda bu yöntemi uygulamıyoruz. Ayrıca ileri yaş grubundaki hastalarda ve karaciğer ya da böbrek yetmezliği gibi sistemik fonksiyon bozukluğu bulunan kişilerde sıcak kemoterapi çoğu zaman tercih edilmemelidir" ifadelerini kullandı.