Kettle’daki beyaz tabakadan saniyeler içinde kurtulun: Tesisatçıların bile kullandığı yöntem! Birkaç damla...

Su ısıtıcısının tabanında biriken beyaz, sert tabaka "kalsiyum karbonat"tır. Bu tabaka ısı iletimini engellediği için cihazınız suyu kaynatmak için daha fazla enerji harcar. Ayrıca kireç parçaları içeceğinizin tadını bozabilir ve cihazın ömrünü kısaltabilir. Uzmanlar, suyun sertlik oranına göre kettle temizliğinin ayda en az bir kez yapılmasını öneriyor.

1. LİMON MUCİZESİ: DOĞAL VE FERAH TEMİZLİK

Eğer kimyasal ürünlerden kaçınıyorsanız, bir adet taze limon su ısıtıcınızı ilk günkü haline getirebilir.

Uygulama: Bir limonu dilimleyin veya suyunu sıkın. Kettle'ın içine kireçli bölgeleri kapatacak kadar su ekleyin ve limonları içine atın.

İşlem: Suyu kaynatın ve ardından yaklaşık 30 dakika bekletin.

Sonuç: Sitrik asit kireci çözecektir. Suyu boşaltın ve bir kez durulayın. Mutfağınızı saran taze limon kokusu da cabası!

2. SİTRİK ASİT (LİMON TUZU) İLE KESİN ÇÖZÜM

Limonun içindeki asit miktarından daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız, aktarlarda kolayca bulabileceğiniz limon tuzu (sitrik asit) en etkili yöntemdir.

Uygulama: Kettle'ın yarısını suyla doldurun ve içine 1-2 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin.

İşlem: Suyu kaynatın. Kaynama bittikten sonra kirecin kendiliğinden sökülüp gittiğini göreceksiniz. İnatçı lekeler için suyu 15 dakika bekletmek yeterli olacaktır.

Önemli Not: Temizlik sonrası cihazı temiz suyla en az iki kez kaynatıp durulayarak asit kalıntılarından arındırın.

NEDEN SİRKE YERİNE LİMON TERCİH EDİLMELİ?

Birçok kişi sirkeyi tercih etse de, sirkenin keskin kokusu bazen plastik aksamlara sinebilir ve sonraki birkaç kullanımda çayınızın tadını değiştirebilir. Limon ve sitrik asit, sirke kadar etkili olmasının yanı sıra geride hiçbir kötü koku bırakmaz.

Su ısıtıcınızı her kullanımdan sonra tamamen boşaltmak ve içinde su bekletmemek, kireç oluşumunu ciddi oranda yavaşlatacaktır.