Kimse inanmamıştı, o imkansızı başardı: 7 yaşındaki Zeynep tüm Türkiye'yi ayakta alkışlattı!

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Daima Biz Spor Salonu'nda, 24-29 Mart 2026 tarihleri arasında Yeşilay Metin Demir Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya 59 ilden 468 kulübe bağlı toplam 5 bin 130 sporcu katılım sağladı. Yarışmada 7 yaşındaki Zeynep Bilal Öztekin, gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi olmayı başardı. Öztekin, daha önce katıldığı turnuvalarda 6 altın madalya kazandı. Elde ettiği son şampiyonlukla birlikte yükselen grafiğini sürdüren minik sporcu, gelecekte uluslararası arenada da önemli dereceler hedefliyor.

ZEYNEP BİLAL ÖZTEKİN: "5 YAŞINDA BAŞLADIM, 7 YAŞINDA ŞAMPİYON OLDUM"

Türkiye şampiyonu olan 7 yaşındaki Zeynep Bilal Öztekin, spora başlama sürecini anlatarak, "Bu spora 5 yaşında başladım. Babam benim spor yapmamı istedi ve beni Kadir öğretmenimle tanıştırdı. Yaklaşık 2 yıldır Kayseri'de çok çalışıyorum. Antrenmanlarım yoğun geçiyor ve öğretmenimin desteğiyle Türkiye şampiyonu oldum. İnşallah daha da başarılı olacağım" dedi.

"KİMSE İNANMADI AMA VAZGEÇMEDİM"

Başarı yolculuğunda yaşadığı zorluklara da değinen Öztekin, "Başladığımda çok küçüktüm, kimse bana inanmıyordu. Rakiplerim benden büyüktü, okul arkadaşlarım bile zor olduğunu söylüyordu. Ama babam ve öğretmenim bana hep güvendi. Ben de pes etmedim ve sonunda Türkiye şampiyonu oldum. Onların desteği benim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"TÜM MAÇLARIMI KAZANDIM, SON SANİYEDE ŞAMPİYON OLDUM"

Şampiyona sürecini anlatan Zeynep Bilal Öztekin, "Daha önce katıldığım turnuvalarda 6 altın madalya kazandım. Bölge şampiyonasında da birinci oldum ve ardından Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Tüm maçlarımı kazanarak finale çıktım. Finalde çok heyecanlandım ama son saniyeye kadar mücadele ettim. Bitime 1 saniye kala hocamın yönlendirmesiyle hamle yaptım ve şampiyon oldum. Çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.

KADİR KARAKAŞ: "ÇOCUKLARA HEDEF KOYUP BAŞARIYA ULAŞTIRIYORUZ"

Antrenör Kadir Karakaş ise, Isparta Karatay'da görev yaptığını aktararak, İlimizdeki çocuklara destek oluyor, onlara hedefler koyarak bu doğrultuda yol göstermeye çalışıyoruz. Bizimle bu yolda yürümek isteyen sporcularımızla birlikte başarıdan başarıya koşuyoruz. Son 3 yılda önemli başarılara imza attık. En son katıldığımız Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'ndan 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndük. Bu başarı hem bizi hem de ailelerimizi çok mutlu etti. Şimdi hedefimiz Balkan Şampiyonası. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.