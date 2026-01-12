Klasik makarnayı tahtından eden tarif! Peynirli domatesli makarna

MALZEMELER (2–3 KİŞİLİK)
250 g spagetti
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak (ince doğranmış)
1 su bardağı domates sosu (veya rendelenmiş domates)
1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)
Tuz
Karabiber
Kuru fesleğen veya kekik
Pul biber (isteğe bağlı)
150–200 g mozzarella peyniri (rendelenmiş veya küçük küpler halinde)
Üzeri için: taze fesleğen (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Spagettiyi haşlayın:
Geniş bir tencerede bol tuzlu su kaynatın. Spagettiyi paket üzerindeki süreye göre al dente kıvamında haşlayın. Süzmeden önce 1 çay bardağı makarna suyunu ayırın.
Domates sosunu hazırlayın:
Tavada zeytinyağını ısıtın. Sarımsakları ekleyip yakmadan hafifçe kavurun.
Domates sosunu ve salçayı ekleyin, karıştırın. Tuz, karabiber, fesleğen/kekik ve pul biberle tatlandırın.
Kısık ateşte 8–10 dakika pişirin.
Makarna ile sosu buluşturun:
Haşlanan spagettiyi sosun içine ekleyin. Gerekirse ayırdığınız makarna suyundan biraz ilave edip karıştırın.
Mozzarellayı ekleyin:
Ocağın altını kapatın. Mozzarellayı ekleyip hızlıca karıştırın. Peynir eriyip uzayana kadar kapağını kapatıp 1 dakika bekleyin.
Servis:
Taze fesleğenle süsleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun!
İPUCU
Daha fazla uzayan peynir için tam yağlı, taze mozzarella kullanın.
Fırın etkisi isterseniz: Mozzarellayı ekledikten sonra tavayı 200°C fırında 5 dakika tutabilirsiniz.