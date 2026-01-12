Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Klasik makarnayı tahtından eden tarif! Peynirli domatesli makarna

Klasik makarnayı tahtından eden tarif! Peynirli domatesli makarna

Klasik makarnayı tahtından eden tarif! Peynirli domatesli makarna, pratikliğiyle olduğu kadar lezzetiyle de mutfakta dengeleri değiştiriyor. Domates sosunun hafif ekşiliğiyle eriyip uzayan peynirin mükemmel uyumu, tek tabakla yetinmeyi imkansız hale getiriyor. Günün her saatine yakışan bu tarif, “makarna böyle olur” dedirtiyor.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:17
MALZEMELER (2–3 KİŞİLİK)

250 g spagetti

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 su bardağı domates sosu (veya rendelenmiş domates)

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Kuru fesleğen veya kekik

Pul biber (isteğe bağlı)

150–200 g mozzarella peyniri (rendelenmiş veya küçük küpler halinde)

Üzeri için: taze fesleğen (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Spagettiyi haşlayın:

Geniş bir tencerede bol tuzlu su kaynatın. Spagettiyi paket üzerindeki süreye göre al dente kıvamında haşlayın. Süzmeden önce 1 çay bardağı makarna suyunu ayırın.

Domates sosunu hazırlayın:

Tavada zeytinyağını ısıtın. Sarımsakları ekleyip yakmadan hafifçe kavurun.

Domates sosunu ve salçayı ekleyin, karıştırın. Tuz, karabiber, fesleğen/kekik ve pul biberle tatlandırın.

Kısık ateşte 8–10 dakika pişirin.

Makarna ile sosu buluşturun:

Haşlanan spagettiyi sosun içine ekleyin. Gerekirse ayırdığınız makarna suyundan biraz ilave edip karıştırın.

Mozzarellayı ekleyin:

Ocağın altını kapatın. Mozzarellayı ekleyip hızlıca karıştırın. Peynir eriyip uzayana kadar kapağını kapatıp 1 dakika bekleyin.

Servis:

Taze fesleğenle süsleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun!

İPUCU

Daha fazla uzayan peynir için tam yağlı, taze mozzarella kullanın.

Fırın etkisi isterseniz: Mozzarellayı ekledikten sonra tavayı 200°C fırında 5 dakika tutabilirsiniz.