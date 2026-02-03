Kremalı mantar çorbası tarifi! Tam kıvamında lezzet şöleni

Malzemeler
- Mantar: 400-500 gr kültür mantarı veya istiridye mantarı karışımı (ince dilimlenmiş)
- Soğan & Sarımsak: 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış), 2 diş sarımsak
- Yağ: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Un: 2 yemek kaşığı (tepeleme)
- Sıvılar: 1 paket krema (200 ml), 1 litre sıcak su (varsa yarısını tavuk suyu kullanmak lezzeti ikiye katlar)
- Baharatlar: Tuz, taze çekilmiş karabiber, bir tutam kekik veya taze kekik (görseldeki gibi süslemek için)
Adım Adım Hazırlanışı
- Mantarları Mühürleyin: Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Mantarları ekleyin ve yüksek ateşte sularını salıp tekrar çekene, hafifçe kahverengileşene kadar soteleyin. (Görseldeki o zengin renk buradan geliyor).
- Aromaları Ekleyin: Soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurmaya devam edin. Ardından ezilmiş sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar (yaklaşık 1 dk) çevirin.
- Unu Kavurun: Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kısık ateşte kavurun.
- Suyu İlave Edin: Sıcak suyu (veya tavuk suyunu) azar azar eklerken bir yandan topaklanmaması için hızlıca çırpın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kadar pişmeye bırakın.
- Final (Krema): Çorbanın altını kısın. Bir kapta ılıştırdığınız kremayı yavaşça çorba tenceresine dökün. Bir taşım (2-3 dakika) daha kaynatıp tuz ve karabiberini ekleyin.
Görseldeki Gibi Sunmak İçin İpuçları
- Süsleme: Mantarların birkaç dilimini piştikten sonra kenara ayırıp servis kasesinin üzerine koyabilirsiniz.
- Taze Otlar: Üzerine görseldeki gibi taze kekik serpiştirin.
- Ekmek: Yanına mutlaka zeytinyağında kızartılmış ekşi mayalı ekmek dilimleri ekleyin.
Küçük Bir Not: Eğer çorbanın renginin görseldeki gibi biraz daha koyu/karamelize olmasını isterseniz, mantarları soteleme aşamasında biraz daha fazla "yakmadan" kızartmaya özen gösterin.