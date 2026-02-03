Kremalı mantar çorbası tarifi! Tam kıvamında lezzet şöleni

Malzemeler

Mantar: 400-500 gr kültür mantarı veya istiridye mantarı karışımı (ince dilimlenmiş)

Soğan & Sarımsak: 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış), 2 diş sarımsak

Yağ: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Un: 2 yemek kaşığı (tepeleme)

Sıvılar: 1 paket krema (200 ml), 1 litre sıcak su (varsa yarısını tavuk suyu kullanmak lezzeti ikiye katlar)

Baharatlar: Tuz, taze çekilmiş karabiber, bir tutam kekik veya taze kekik (görseldeki gibi süslemek için)

Adım Adım Hazırlanışı

Mantarları Mühürleyin: Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Mantarları ekleyin ve yüksek ateşte sularını salıp tekrar çekene, hafifçe kahverengileşene kadar soteleyin. (Görseldeki o zengin renk buradan geliyor).

Aromaları Ekleyin: Soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurmaya devam edin. Ardından ezilmiş sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar (yaklaşık 1 dk) çevirin.

Unu Kavurun: Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kısık ateşte kavurun.

Suyu İlave Edin: Sıcak suyu (veya tavuk suyunu) azar azar eklerken bir yandan topaklanmaması için hızlıca çırpın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kadar pişmeye bırakın.

Final (Krema): Çorbanın altını kısın. Bir kapta ılıştırdığınız kremayı yavaşça çorba tenceresine dökün. Bir taşım (2-3 dakika) daha kaynatıp tuz ve karabiberini ekleyin.

Görseldeki Gibi Sunmak İçin İpuçları

Süsleme: Mantarların birkaç dilimini piştikten sonra kenara ayırıp servis kasesinin üzerine koyabilirsiniz.

Taze Otlar: Üzerine görseldeki gibi taze kekik serpiştirin.

Ekmek: Yanına mutlaka zeytinyağında kızartılmış ekşi mayalı ekmek dilimleri ekleyin.

Küçük Bir Not: Eğer çorbanın renginin görseldeki gibi biraz daha koyu/karamelize olmasını isterseniz, mantarları soteleme aşamasında biraz daha fazla "yakmadan" kızartmaya özen gösterin.