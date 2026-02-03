Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Kremalı mantar çorbası tarifi! Tam kıvamında lezzet şöleni

Soğuk günlerde içini ısıtacak, ipeksi dokusu ve yoğun aromasıyla damaklarda iz bırakacak tam kıvamında bir lezzet şölenine hazır olun. Özenle sotelediğimiz mantarların o derin dünyasını kremanın yumuşaklığıyla buluşturarak, mutfağınızda adeta bir restoran şıklığı yaratıyoruz. Görseldeki o iştah açıcı görünümü yakalamak için ihtiyacınız olan tüm püf noktaları bu tarifte sizi bekliyor.

Malzemeler

  • Mantar: 400-500 gr kültür mantarı veya istiridye mantarı karışımı (ince dilimlenmiş)
  • Soğan & Sarımsak: 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış), 2 diş sarımsak
  • Yağ: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Un: 2 yemek kaşığı (tepeleme)
  • Sıvılar: 1 paket krema (200 ml), 1 litre sıcak su (varsa yarısını tavuk suyu kullanmak lezzeti ikiye katlar)
  • Baharatlar: Tuz, taze çekilmiş karabiber, bir tutam kekik veya taze kekik (görseldeki gibi süslemek için)

Adım Adım Hazırlanışı

  • Mantarları Mühürleyin: Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Mantarları ekleyin ve yüksek ateşte sularını salıp tekrar çekene, hafifçe kahverengileşene kadar soteleyin. (Görseldeki o zengin renk buradan geliyor).
  • Aromaları Ekleyin: Soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurmaya devam edin. Ardından ezilmiş sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar (yaklaşık 1 dk) çevirin.
  • Unu Kavurun: Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kısık ateşte kavurun.
  • Suyu İlave Edin: Sıcak suyu (veya tavuk suyunu) azar azar eklerken bir yandan topaklanmaması için hızlıca çırpın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kadar pişmeye bırakın.
  • Final (Krema): Çorbanın altını kısın. Bir kapta ılıştırdığınız kremayı yavaşça çorba tenceresine dökün. Bir taşım (2-3 dakika) daha kaynatıp tuz ve karabiberini ekleyin.

Görseldeki Gibi Sunmak İçin İpuçları

  • Süsleme: Mantarların birkaç dilimini piştikten sonra kenara ayırıp servis kasesinin üzerine koyabilirsiniz.
  • Taze Otlar: Üzerine görseldeki gibi taze kekik serpiştirin.
  • Ekmek: Yanına mutlaka zeytinyağında kızartılmış ekşi mayalı ekmek dilimleri ekleyin.

Küçük Bir Not: Eğer çorbanın renginin görseldeki gibi biraz daha koyu/karamelize olmasını isterseniz, mantarları soteleme aşamasında biraz daha fazla "yakmadan" kızartmaya özen gösterin.