Lokum gibi oluyor! Etli bezelye yemeği tarifi

Türk mutfağının en sevilen ana yemeklerinden biri olan etli bezelye yemeği, hem doyurucu hem de besleyici yapısıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yumuşacık etler, taptaze bezelyeler ve sebzelerin uyumuyla hazırlanan bu klasik tarif, özellikle akşam yemeklerinde pratik ve lezzetli bir alternatif arayanların ilk tercihi oluyor. Eğer siz de “evde etli bezelye yemeği nasıl yapılır?” diye merak ediyorsanız, tam ölçülü ve garantili tarifimizle tanışma zamanı!

Giriş Tarihi: 02.02.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 09:10
LOKUM GİBİ OLUYOR! ETLİ BEZELYE YEMEĞİ TARİFİ

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

300 g kuşbaşı dana eti

2 su bardağı bezelye (taze ya da dondurulmuş)

1 adet orta boy soğan

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

2 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Tencereye sıvı yağı alıp küçük doğranmış soğanı kavurun.

Kuşbaşı etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

Salçayı ilave edip 1–2 dakika kokusu çıkana kadar kavurun.

Küp küp doğranmış havuç ve patatesi ekleyin, karıştırın.

Bezelyeleri, tuz ve baharatları ilave edin.

Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın.

Kısık ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 30–35 dakika pişirin. Afiyet olsun!

SERVİS ÖNERİSİ

Yanına pirinç pilavı ve yoğurt çok yakışır. Ertesi gün tadı daha da güzelleşir.