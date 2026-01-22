Lokum gibi tavuk şiş tarifi!

Hazırlama Süresi: 15 dk (+Dinlendirme) Pişirme Süresi: 20 dk Kaç Kişilik: 2-3 Kişilik
MALZEMELER
Tavuk için:
600 gr Tavuk Göğsü (Daha sulu olsun istersen kemiksiz tavuk kalça/incik kullanabilirsin, ama göğüs eti fotoğraftaki görüntüye daha yakındır).
Sebzeler: 2 adet yeşil biber (sivri veya çarliston) ve 1 adet kırmızı kapya biber.
Özel Marinasyon Sosu için:
3 yemek kaşığı yoğurt (Eti yumuşatan asıl malzeme budur).
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı.
1 tatlı kaşığı domates salçası (Renk vermesi için).
2 diş sarımsak (Ezilmiş veya rendelenmiş).
Baharatlar:
1 çay kaşığı kekik (Olmazsa olmaz).
1 çay kaşığı kırmızı toz biber (Paprika).
Yarım çay kaşığı kimyon.
Yarım çay kaşığı karabiber.
1 tatlı kaşığı tuz.
Gereçler:
Çöp şişler (Ahşap şiş).
HAZIRLANIŞI
- avukları Doğrama Tavuk göğüslerini kuşbaşı şeklinde doğra. Çok küçük doğramamaya özen göster, pişerken kurumasınlar. Ceviz büyüklüğünde olmaları idealdir.
- Sosu Hazırlama (Marinasyon) Geniş bir kabın içerisine yoğurt, zeytinyağı, salça, rendelenmiş sarımsak ve tüm baharatları ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştır.
- Dinlendirme (Püf Noktası) Doğradığın tavukları bu sosun içine at ve hepsi sosa bulanana kadar karıştır. Kabın üzerini streç filmle kapat.
- İdeal süre: Buzdolabında en az 2 saat dinlendirmektir. Vaktin yoksa en az 30 dakika bekletmelisin. Bu işlem tavuğun "lokum" gibi olmasını sağlar.
- Şişlere Dizme
- Biberleri tavuklarla uyumlu olacak boyutta kare kare doğra.
- Çöp şişe sırasıyla; bir parça tavuk, bir parça kırmızı biber, bir parça tavuk, bir parça yeşil biber şeklinde (fotoğraftaki gibi) diz. Dizme işlemini çok sıkışık yapma ki aralar da güzel pişsin.
- Pişirme Yöntemi Fotoğraftaki gibi ızgara izi ve lezzeti için iki yöntem kullanabilirsin:
- Döküm Tava / Izgara Tava (Önerilen): Tavanı ocakta iyice ısıt. Şişleri tavaya diz. Orta-yüksek ateşte her bir yüzünü çevirerek kızarana kadar pişir.
- Fırında: Yağlı kağıt serili tepsiye veya fırın teline diz. 200°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişir. (Fırında yapacaksan son 5 dakika ızgara ayarını açabilirsin).
ŞEFİN İPUÇLARI
- Şişler Yanmasın: Eğer ahşap çöp şiş kullanacaksan ve fırına vereceksen, şişleri kullanmadan önce 15 dakika suda beklet. Böylece pişerken kararıp yanmazlar.
- Tavuk Seçimi: Fotoğraftaki beyaz et görünümü tavuk göğsünü işaret ediyor; ancak lezzet önceliğin ise tavuk but/kalça eti her zaman daha yağlı ve yumuşak olur.
- Bu lezzetli şişlerin yanına tane tane pirinç pilavı ve bol köpüklü bir ayran harika gider.