Lokum gibi tavuk şiş tarifi!

Hazırlama Süresi: 15 dk (+Dinlendirme) Pişirme Süresi: 20 dk Kaç Kişilik: 2-3 Kişilik

MALZEMELER

Tavuk için:

600 gr Tavuk Göğsü (Daha sulu olsun istersen kemiksiz tavuk kalça/incik kullanabilirsin, ama göğüs eti fotoğraftaki görüntüye daha yakındır).

Sebzeler: 2 adet yeşil biber (sivri veya çarliston) ve 1 adet kırmızı kapya biber.

Özel Marinasyon Sosu için:

3 yemek kaşığı yoğurt (Eti yumuşatan asıl malzeme budur).

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı.

1 tatlı kaşığı domates salçası (Renk vermesi için).

2 diş sarımsak (Ezilmiş veya rendelenmiş).

Baharatlar:

1 çay kaşığı kekik (Olmazsa olmaz).

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (Paprika).

Yarım çay kaşığı kimyon.

Yarım çay kaşığı karabiber.

1 tatlı kaşığı tuz.

Gereçler:

Çöp şişler (Ahşap şiş).

HAZIRLANIŞI

avukları Doğrama Tavuk göğüslerini kuşbaşı şeklinde doğra. Çok küçük doğramamaya özen göster, pişerken kurumasınlar. Ceviz büyüklüğünde olmaları idealdir. Sosu Hazırlama (Marinasyon) Geniş bir kabın içerisine yoğurt, zeytinyağı, salça, rendelenmiş sarımsak ve tüm baharatları ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştır. Dinlendirme (Püf Noktası) Doğradığın tavukları bu sosun içine at ve hepsi sosa bulanana kadar karıştır. Kabın üzerini streç filmle kapat. İdeal süre: Buzdolabında en az 2 saat dinlendirmektir. Vaktin yoksa en az 30 dakika bekletmelisin. Bu işlem tavuğun "lokum" gibi olmasını sağlar. Şişlere Dizme Biberleri tavuklarla uyumlu olacak boyutta kare kare doğra. Çöp şişe sırasıyla; bir parça tavuk, bir parça kırmızı biber, bir parça tavuk, bir parça yeşil biber şeklinde (fotoğraftaki gibi) diz. Dizme işlemini çok sıkışık yapma ki aralar da güzel pişsin. Pişirme Yöntemi Fotoğraftaki gibi ızgara izi ve lezzeti için iki yöntem kullanabilirsin: Döküm Tava / Izgara Tava (Önerilen): Tavanı ocakta iyice ısıt. Şişleri tavaya diz. Orta-yüksek ateşte her bir yüzünü çevirerek kızarana kadar pişir. Fırında: Yağlı kağıt serili tepsiye veya fırın teline diz. 200°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişir. (Fırında yapacaksan son 5 dakika ızgara ayarını açabilirsin).

