Makarnayı süzmeden önce bunu yapın! Lezzeti 10'a katlayan basit yöntem

Sos İçin:

300-400 gr dana kıyma (orta yağlı)

dana kıyma (orta yağlı) 1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik, çok ince doğranmış)

büyük boy kuru soğan (yemeklik, çok ince doğranmış) 1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış veya rendelenmiş)

havuç (küçük küpler halinde doğranmış veya rendelenmiş) 2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

sarımsak (ezilmiş) 3-4 adet olgun domates (rendelenmiş) veya 1 kutu domates konservesi

olgun domates (rendelenmiş) veya 1 kutu domates konservesi 1 yemek kaşığı domates salçası (renk ve yoğunluk için)

domates salçası (renk ve yoğunluk için) 1/2 çay bardağı su veya et suyu (kıvamı açmak için)

su veya et suyu (kıvamı açmak için) Zeytinyağı (3-4 yemek kaşığı)

(3-4 yemek kaşığı) Baharatlar: Tuz, karabiber, kuru kekik, kuru fesleğen (varsa taze fesleğen servis için).

Tuz, karabiber, kuru kekik, kuru fesleğen (varsa taze fesleğen servis için). (İsteğe bağlı): 1 sap kereviz sapı (çok ince doğranmış - orijinal lezzet için önerilir).

Makarna İçin:

1 paket Spagetti makarna

Haşlamak için bol su ve tuz

Üzeri İçin:

Rendelenmiş Parmesan peyniri veya Eski Kaşar

Hazırlanışı

1. Sebzeleri Soteleyin Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Isınınca soğanları (ve kullanıyorsanız kereviz sapını) ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından havuçları ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin. En son sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar çevirin.

2. Kıymayı Ekleyin Sebzelerin üzerine kıymayı ilave edin. Kıyma suyunu salıp tekrar çekene kadar ve rengi tamamen kahverengiye dönene kadar yüksek ateşte kavurun. Topaklanmaması için kaşığın tersiyle ezmeyi unutmayın.

3. Salça ve Domatesi Buluşturun Kavrulan kıymaya salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurun. Ardından rendelenmiş domatesleri (veya konserve domatesi) ekleyin.

4. Lezzetlendirin ve Pişirin Tuz, karabiber, kekik ve sıcak suyu ekleyin. Sos kaynamaya başlayınca altını en kısığa getirin. Tavanın kapağını kapatın.

Püf Noktası: Bolonez sos ne kadar kısık ateşte ve uzun süre pişerse (en az 20-30 dakika, vaktiniz varsa 1 saat) lezzetler o kadar birbirine geçer ve sos o kadar lezzetli olur.

5. Makarnayı Haşlayın Sos pişerken geniş bir tencerede suyu kaynatın ve bolca tuz atın. Spagettileri kırmadan içine atın. Paketin üzerindeki süreden 1-2 dakika daha az (hafif diri/al dente) olacak şekilde haşlayın.

6. Büyük Buluşma Haşlanan makarnayı süzün (süzmeden önce haşlama suyundan yarım bardak kenara ayırın). Makarnayı sosun olduğu tavaya aktarın. Ayırdığınız haşlama suyundan biraz ekleyerek sosun makarnaya iyice yapışmasını sağlayın ve 1-2 dakika birlikte pişirin.

Lezzet İpuçları