Mantarlı omlet tarifi: Kahvaltınızın şahı olacak!

Mantarlı omlet yaparken yıllardır yaptığınız o büyük hatayı öğrendiğinizde şoke olacaksınız! Restoran şeflerinin sır gibi sakladığı bu küçük dokunuşla, kahvaltı sofranızda gerçek bir lezzet devrimi yaratmaya hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 11.04.2026 09:47
Gerekli Malzemeler
3 adet yumurta
5-6 adet kültür mantarı (veya istiridye mantarı)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı (mantarları kararmadan sotelemek için)
Bir avuç rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)
Tuz, karabiber, kekik
İsteğe bağlı: İnce kıyılmış maydanoz veya taze soğan
Adım Adım Hazırlanışı
Mantarları Hazırlayın: Mantarları nemli bir bezle silin (yıkarsanız su çeker ve kararırlar). İnce dilimler halinde doğrayın.
Soteleme İşlemi: Tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın. Mantarları tavaya ekleyip yüksek ateşte sularını salıp tekrar çekene kadar soteleyin. Mantarlar altın sarısı renk alınca kekik ve az miktarda tuz ekleyip kenara alın.
Yumurtaları Çırpın: Bir kasede yumurtaları, tuz ve karabiber ile birlikte hafifçe köpürene kadar çırpın. Çok fazla çırpıp tamamen sıvı hale getirmeyin, dokusu kalsın.
Birleştirme: Aynı tavaya tereyağını ekleyin. Yağ köpürünce çırptığınız yumurtaları dökün. Tavanın her yerine eşit dağılmasını sağlayın.
Pişirme: Yumurtanın altı hafifçe tutmaya başlayınca, orta kısmına önceden sotelediğiniz mantarları ve kaşar peynirini yayın.
Kapatma: Yumurtanın üstü hala hafif nemliyken (tamamen kurumadan), omletin bir yarısını diğer yarısının üzerine spatula yardımıyla kapatın.
Servis: Peynirler eriyince omletinizi servis tabağına alın. Üzerine taze maydanoz serperek sıcak servis yapın.
Püf Noktaları
Su Eklemeyin: Bazıları yumurtaya süt veya su ekler ama gerçek bir omlet dokusu için sadece iyi çırpılmış yumurta yeterlidir.
Yüksek Ateş: Mantarları mutlaka yüksek ateşte soteleyin; düşük ısıda mantarlar haşlanır ve lastik gibi olur.
Tava Seçimi: Yapışmaz tabanlı bir tava (teflon veya granit) kullanmak işinizi çok kolaylaştıracaktır.