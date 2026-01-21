Meksika ateşi mutfağınızda: Evde mükemmel taco yapmanın sırları!

MALZEMELER
Ana Malzemeler:
- Taco Kabuğu: 8-10 adet sert mısır taco kabuğu (Marketlerde "Taco Shells" olarak satılır).
- Kıyma: 500 gr orta yağlı dana kıyma.
- Yeşillik: Yarım demet kıvırcık marul veya atom salata (Görseldeki o taze yeşil görüntü için ince kıyılmış olmalı).
Taco Baharat Karışımı (Ev Yapımı):
- 1 tatlı kaşığı Kimyon (Olmazsa olmaz).
- 1 tatlı kaşığı Tatlı Toz Kırmızı Biber (Paprika - renk için).
- 1 çay kaşığı Acı Toz Biber (İsteğe bağlı, acı seviyorsan).
- 1 çay kaşığı Sarımsak Tozu (Yoksa 2 diş taze sarımsak ezilebilir).
- 1 çay kaşığı Kekik.
- Tuz ve Karabiber.
Sosu İçin:
- 1 yemek kaşığı domates salçası.
- 1 çay bardağı sıcak su.
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı.
HAZIRLANIŞI
- Geniş bir tavaya zeytinyağını al ve ısıt.
- Kıymayı tavaya ekle ve rengi tamamen dönüp suyunu salıp çekene kadar, tane tane olana dek kavur.
- Kıyma kavrulduktan sonra salçayı ekle ve kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavur.
- Baharat Zamanı: Hazırladığın tüm baharat karışımını (kimyon, paprika, biberler, tuz, kekik) kıymaya ekle ve karıştır.
- Sıcak suyu ilave et. Kısık ateşte suyun büyük kısmını çekene kadar pişir. (Görseldeki gibi etin kuru değil ama çok sulu da olmayan, hafif soslu ve parlak görünmesi için bu adım önemlidir).
- Marulları bol suda yıka ve çok iyi kurula. (Islak kalırsa taco kabuğunu yumuşatır).
- Görseldeki gibi durması için marulları ince şeritler halinde veya kabaca doğra.
- Taco kabuklarını paket üzerindeki talimata göre fırında veya mikrodalgada hafifçe ısıt. Bu işlem kabukların daha çıtır olmasını ve taze kokmasını sağlar.
- Isınmış taco kabuğunun tabanına bolca kıymalı harçtan koy.
- Üzerine hazırladığın taze marulları yerleştir.
Püf Noktaları ve Eklemeler
- Peynir: Görselde çok belirgin olmasa da, genellikle etin üzerine (maruldan önce) biraz Rendelenmiş Cheddar veya Kaşar Peyniri serpmek lezzeti katlar.
- Ekstra Soslar: Yanına ekşi krema (sour cream), guacamole (avokado sosu) veya salsa sos çok yakışır.
- Kıvam: Kıymalı harcı yaparken çok sulu bırakmamaya dikkat et, aksi takdirde sert kabukların tabanını kırıp yumuşatabilir.