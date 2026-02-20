Okul değil terapi merkezi: Zübeyde Öğretmen ve özel öğrencilerinin başarı hikayesi

Velilere, okul saatleri dışında kurs açarak çocukları geleceğe hazırlamak istediğini ileten Çelik, olumlu geri dönüş aldı. Çelik, yaklaşık bir yıldır mesai saatlerinin dışında gönüllü olarak kursta özel öğrencileriyle bir araya gelerek, el becerilerini ve sosyal yeterliliklerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor.

"YETENEKLERİNİ GELİŞTİRME ANLAMINDA GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Zübeyde Çelik, kursa katılan öğrencilerin el becerilerinin ve sosyal yeterliliklerinin geliştiğini söyledi.

Kursu çocukların alışkın olduğu okul ortamında düzenlemek istediklerini dile getiren Çelik, yeteneklerini geliştirme anlamında güzel çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çelik, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kurslara velileri de dahil ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Velilerimizin katılımı bizler için çok değerli. Onlarla öğreniyor, etkinlikler yapıyoruz. Derslerimiz çok eğlenceli oluyor. Onlar için okul saatlerinin dışında ve hafta sonu burada olmak farklı oluyor. Güzel çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Meslek hayatımda en haz duyduğum dönemi yaşıyorum. Gerçekten özel öğrencilerle vakit geçirmek çok özel bir duygu. Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmuyor. Bu bana da terapi gibi geliyor. Onların bir şeyler yaptığını görmek, ürettiğini görmek benim için çok değerli. Ailelerimizin de okulda olması, öğrencilerimiz için çok değerli. Velilerimizin de isteği çocuklarının sosyalleşmesi. Bu manada her iki taraf için de değerli."

ÇOCUKLARIMIZI TOPLUMA KAZANDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Kursa 16 yaşındaki kızı Sena Kuru ile katılan Yasemin Kuru ise gönüllü öğretmenin daveti üzerine kursa başladığını ve çok mutlu olduğunu belirterek, "Elimizden geldiğince kursa geliyorum ve çocuğumun yanında oluyorum. Çocuklarımızı topluma kazandırmamız gerekiyor. Çocuklarımız özel bireyler. Öğretmenimiz Zübeyde Hanım da bu konuda bizlere çok destek veriyor. Hafta sonlarında dahi çocuklarımız için burada olması bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Kursiyer 17 yaşındaki Şura Şengül de kursa başladığında iğne tutmayı dahi bilmediğini dile getirerek, "Burada öğretmenimiz bize yardımcı oldu. Dikiş dikmeyi öğrendik. Burada öğrendiklerimizle ayaklarımızın üzerinde duracağız. Diktiklerimizi kendimiz giyiyoruz. Almak yerine kendimiz dikiyoruz artık. İleride belki bir mesleğimiz olur." diye konuştu.