Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Misafirleriniz tarif için ısrar edecek: Efsane muzlu magnolia

Misafirleriniz tarif için ısrar edecek: Efsane muzlu magnolia

Yumuşacık muhallebisi, muzun ferah aroması ve bisküvinin kıtır dokusuyla bu muzlu magnolia, daha ilk kaşıkta farkını ortaya koyuyor. Tam kıvamında hazırlanan bu tatlı, özellikle misafir sofralarının yıldızı olmaya aday. Üstelik pastane lezzetini aratmayan bu tarif, evde kolayca hazırlanıyor ve sonucu garanti veriyor. Bir kez yapanın defterine “favori tatlı” olarak ekleyeceği bu efsane magnolia, tarif sorularını da beraberinde getiriyor.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 09:09
ABONE OL
MİSAFİRLERİNİZ TARİF İÇİN ISRAR EDECEK: EFSANE MUZLU MAGNOLİA

MALZEMELER

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 paket sıvı krema (200 ml)

Ara kat için:

1 paket yulaflı bisküvi

3–4 adet olgun muz

YAPILIŞI

Muhallebiyi hazırlayın:

Tencereye süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını alın. Topaklanma kalmayana kadar çırpın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Soğutma aşaması:

Ocaktan alınca vanilini ekleyin, karıştırın.

Ilındıktan sonra sıvı kremayı ekleyip mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

Bisküvileri hazırlayın:

Bisküvileri rondodan geçirin (çok un gibi olmamasına dikkat edin).

Katmanları oluşturun:

Servis bardaklarına sırasıyla:

Muhallebi

Bisküvi

Dilimlenmiş muz

olacak şekilde kat kat yerleştirin.

Dinlendirme:

Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Muzların kararmaması için dilimledikten sonra hemen kullanın.

Magnolia daha akışkan olsun istersen un miktarını biraz azaltabilirsiniz.

Üzerini muz, fındık ya da çikolata rendesiyle süsleyebilirsiniz.