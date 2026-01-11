Misafirleriniz tarif için ısrar edecek: Efsane muzlu magnolia

MALZEMELER
Muhallebisi için:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 adet yumurta sarısı
1 paket vanilin
1 paket sıvı krema (200 ml)
Ara kat için:
1 paket yulaflı bisküvi
3–4 adet olgun muz
YAPILIŞI
Muhallebiyi hazırlayın:
Tencereye süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını alın. Topaklanma kalmayana kadar çırpın.
Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Soğutma aşaması:
Ocaktan alınca vanilini ekleyin, karıştırın.
Ilındıktan sonra sıvı kremayı ekleyip mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.
Bisküvileri hazırlayın:
Bisküvileri rondodan geçirin (çok un gibi olmamasına dikkat edin).
Katmanları oluşturun:
Servis bardaklarına sırasıyla:
Muhallebi
Bisküvi
Dilimlenmiş muz
olacak şekilde kat kat yerleştirin.
Dinlendirme:
Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Afiyet olsun!
PÜF NOKTALARI
Muzların kararmaması için dilimledikten sonra hemen kullanın.
Magnolia daha akışkan olsun istersen un miktarını biraz azaltabilirsiniz.
Üzerini muz, fındık ya da çikolata rendesiyle süsleyebilirsiniz.