Muhallebiyi bir de böyle deneyin! Enfes tadıyla lezzetine lezzet katan o tarif...

Çocukluk dönemlerimizden beri alışık olduğumuz bu çok hafif ve lezzetli muhallebi, bugün birbirinden eşsiz ve enfes tatlarla karşımıza çıkıyor.Bildiğiniz klasik muhallebi tarifinde yapacağınız birkaç minik dokunuş ile lezzetine lezzet katabilirsiniz.

Bugün saraylardaki bayramlarda ve elçi ziyafetlerinde yapılan gözde tatlılardan muhallebinin en bilinen usullerini deniyoruz. Tam tutan ölçüleri sizinle paylaşmamak olmaz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

SADE MUHALLEBİ MALZEMELER

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

1 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

4.5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Uygun bir tencereye toz şeker, nişasta, un ve sütü alarak tel çırpıcı ile güzelce çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra tencereyi ocağa alıp karıştırarak pişirelim. Muhallebimiz koyulaşıp göz göz olduktan sonra ocaktan alalım ve içerisine tereyağı ve vanilyayı ilave edelim. Tereyağı eriyene kadar tekrar karıştıralım. Muhallebimizin kıvamı soğudukça koyulaşacaktır. Servis kaselerine boşaltalım.