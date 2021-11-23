Müslüme'nin katili dedesi mi, minik kız neden ve nasıl öldü? Yörük Kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim?

Mersin’de kaybolan ve ardından acı haberiyle milyonları yasa boğan 3 yaşındaki Müslüme Bebek ölümü ile halen Türkiye’nin gündeminde yer almaya devam ediyor. 19 Kasım tarihinde cansız bedenine ulaşılan küçük kızın dedesinin tutuklandığı haberi bugün sabah saatlerinde elimize ulaşmış ancak soruşturmanın detayları ile ilgili bir bilgi kamuoyuna duyurulmamıştı. Hal böyleyken binlerce kişi “Müslüme neden ve nasıl öldü, katili kim çıktı, küçük kızı dedesi mi öldürdü?” sorularını gündeme taşıdı. Türkiye 3 yaşındaki kız çocuğunun ölüm nedenini merak ediyor. Peki, Yörük Kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:20

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan ve ölümüyle adeta Türkiye'yi yasa boğan minik Müslüme'nin ölüm nedeni halen bilinmiyor. Bugün (23 Kasım) ailenin 8 ferdinin gözaltına alındığı ardından ise 7'sinin serbest bırakılmasına karşın dedesinin tutuklandığı haberi gündemdeki yerini almıştı. Şimdi ise milyonların aklında tek bir soru bulunuyor: "Yörük Kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü?". Olayla ilgili soruşturma sürerken gözler konuya dair gelişmelere çevrildi. Peki, Yörük Kızı Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim? İşte soruşturmaya dair tüm gelişmeler...

SON DAKİKA... DEDE TUTUKLANDI Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile üyesinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Baba Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 aile üyesinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. MÜSLÜME BEBEKTEN ACI HABER! Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİNİ BULAN KADIN ÇOBAN ANLATTI! Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ayşe Bacak şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim. Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..."

MÜSLÜME BEBEK NEDEN VE NASIL ÖLDÜ? Arama çalışmalarına katılan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu. Küçük kızın cesedinin bulunduğu ormanlık bölge görüntülenirken, bölgenin yoğun ağaçlık alandan oluştuğu görüldü.

"ÇOCUĞUMUN ORAYA KADAR YÜRÜMESİNE UMUDUM YOK" Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi. Öte yandan, küçük kızın annesi Selvi Yağal'ın ise yorgunluktan bitap düşerek çadırda dinlendiği görüldü. Bu arada Cumhuriyet Savcısının bölgedeki incelemelerinin sürdüğü, incelemelerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesinin, otopsi için hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.