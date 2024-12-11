Muş’ta öğretmen taşıyan servis takla attı: 8 kişi yaralandı!

Meydana gelen kazada servis şoförü ve 7 öğretmen çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt ve Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.