Muş’ta öğretmen taşıyan servis takla attı: 8 kişi yaralandı!

Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen kaza, sabah saatlerinde Malazgirt-Adaksu yolu mevkiinde meydana geldi. Tatargazi İlkokuluna öğretmen taşıyan servis, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Sarıdavut köyü mevkiinde buzlama nedeniyle kayarak şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada servis şoförü ve 7 öğretmen çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt ve Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.