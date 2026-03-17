Mutfakta Akdeniz esintisi: Çıtır çıtır pimientos de padrón!
İspanyol mutfağının en heyecan verici ve eğlenceli atıştırmalıklarından biri olan Pimientos de Padrón, sadece üç ana malzemeyle hazırlanan minimalist bir lezzet şölenidir. Galiçya bölgesinden dünyaya yayılan bu küçük yeşil biberler, bazılarının tatlı bazılarının ise sürpriz bir şekilde acı çıkmasıyla sofralarda adeta bir "gastronomik oyun" havası estirir. Zeytinyağında yüksek ateşte hızla dağlanan ve üzerine bolca deniz tuzu serpilerek servis edilen bu tapas, sadeliğin ne kadar vurucu olabileceğinin en somut kanıtıdır.
Giriş Tarihi: 17.03.2026 09:57Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 09:59
MALZEMELER:
Padrón Biberi: Yaklaşık 200-250 gram (Küçük, yeşil ve hafif buruşuk olanlardan).
Zeytinyağı: Biberleri kızartacak kadar (Tercihen sızma zeytinyağı).
Deniz Tuzu (Maldon veya İri Tuz): Bu tarifin olmazsa olmazıdır.
Ekmek (Opsiyonel): Yanında çıtır bir baget ekmek harika gider.
HAZIRLANIŞI
Yıkama ve Kurulama: Biberleri iyice yıkayın. Burası en kritik nokta: Biberleri tamamen kurulayın. Eğer üzerlerinde su kalırsa yağa attığınızda çok fazla sıçrar ve biberlerin o karakteristik "közlenmiş" dokusu yerine haşlanmış bir dokusu olur.
Yağı Isıtma: Geniş bir tavaya zeytinyağını koyun. Yağ, biberlerin tabanını kaplayacak kadar (yaklaşık 1 parmak derinliğinde) olmalı. Yağı iyice kızdırın ama yakmamaya dikkat edin.
Kızartma: Biberleri tek bir tabaka halinde tavaya bırakın. Biberlerin kabukları beyazlaşıp kabarcıklar çıkarana ve her iki tarafı da hafif kahverengi (karamelize) olana kadar 3-5 dakika yüksek ateşte çevirerek kızartın.
Süzme: Biberleri bir kevgir yardımıyla yağdan alın ve fazla yağını emmesi için kısa bir süre kağıt havlu üzerinde bekletin (İspanyollar bazen doğrudan servis tabağına da alır).
Tuzlama: Biberler henüz sıcakken üzerine bolca deniz tuzu serpin.
PÜF NOKTALARI
Saplar: Biberlerin saplarını sakın koparmayın! Bu yemek saplarından tutularak, tek lokmada (çekirdekleriyle birlikte) yenir.
Ateşin Gücü: Kısık ateş kullanmayın. Biberlerin dokusunun yumuşamaması, dışının hızla "dağlanması" gerekir.
Servis: Bekletmeden, dumanı üstündeyken servis edin.