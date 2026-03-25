Odaklanma sorunu mu yaşıyorsunuz? İşte beyin sisini dağıtan altın kurallar!

Yaşınız kaç olursa olsun, günlük alışkanlıklarınız beyninizin performansını önemli ölçüde etkiliyor. Hem gençken hem de ileriki yaşlarda sağlıklı ve güçlü bir beyin için harekete geçmek gerekiyor. EatingWell sitesi, uzmanların tavsiyelerine dayanarak dinç ve sağlıklı bir zihin için uyanır uyanmaz yapılması gereken alışkanlıklara yer verdi. İşte o basit alışkanlıklar:

■ Bir bardak su için: Vücudunuzun ve beyninizin en iyi şekilde çalışması için su oldukça önemli. Sabah ilk iş olarak bir bardak su içmek, sıvı ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur ve beyin sağlığını destekler. Dr. Sharon A. Brangman, "Yeterince su içmek yorgunluğu önlemeye yardımcı olur ve gün boyunca kısa süreli hafızanızı, dikkatinizi ve tepki hızınızı artırabilir" sözleriyle suyun önemini vurguluyor.

■ Yüzünüzü gün ışığına maruz bırakın: Gün boyunca ışığa ve karanlığa maruz kalmak, vücudun sirkadiyen ritmini (iç saatinizi) büyük ölçüde etkiler. Dr. Alexander Zubkov, uyandıktan sonraki 30 dakika içinde dışarı çıkmanın ya da güneş alan bir pencerenin önünde oturmanın gün boyunca daha uyanık kalmanıza ve gece daha iyi bir uyku çekmenizi sağladığını ifade etti. Birçok araştırma, sabah gün ışığına maruz kalmanın ruh haline iyi geldiğini ortaya koydu.

■ Ekran sürenizi kısaltın: Günün büyük bölümünü telefon ve bilgisayar ekranına bakarak geçirmek zihin sağlığını kötü etkiliyor. Bu nedenle ekrana bakma sürenizi kısaltın. Güne insanlarla yüz yüze konuşarak başlayın, arayın ya da bir arkadaşınızla yürüyüşe çıkın. Bu bilişsel gerilemeye neden olan yalnızlığı da azaltır.

Harekete geçin

■ Egzersiz beyin üzerinde derin etkilere sahip. Güne basit bir fiziksel aktiviteyle başlamak gün boyunca bilişsel işlevi iyileştiriyor. Araştırmalar, fiziksel aktivitenin hem gün içinde hem de yaşamın ilerleyen dönemlerinde bilişsel sağlığı koruduğunu gösterdi.

Kahvaltı edin

■ Besin açısından zengin bir kahvaltı yapmak, kan şekerini dengeler ve gün boyu enerji sağlar. Bu, beyin sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek şekerli ürünler hamur işleri ve ilave şeker içeren içecekleri sınırlamak anlamına geliyor.