Pancar sevmeyene bile tabak yalatacak lezzet! Pancar salatası tarifi

Malzemeler
Salata Tabanı İçin:
- Pancar: 3-4 adet orta boy (tercihen saplarıyla birlikte alınmış).
- Yeşillikler: Pancarın kendi sapları ve yaprakları (yoksa 1 demet pazı veya körpe ıspanak).
- Kuru İncir: 4-5 adet (halka halka dilimlenmiş).
- Peynir: Sert beyaz peynir veya keçi peyniri (görseldeki gibi iri parçalanmış).
- Nar: Yarım narenin ayıklanmış taneleri.
- Kırmızı Soğan: 1 adet küçük boy (piyazlık doğranmış).
- Ceviz (İsteğe bağlı)
- Sos (Vinaigrette) İçin:
- Zeytinyağı: 4 yemek kaşığı.
- Nar Ekşisi: 1-2 yemek kaşığı (veya balzamik sirke).
- Bal: 1 çay kaşığı (incirin tadını dengelemek için).
- Hardal: Yarım çay kaşığı (kıvam vermesi için).
- Tuz ve Karabiber.
Hazırlanışı
1. Pancarları Hazırlama (Fırınlama):
- Pancarları güzelce yıkayın. Saplarını kesin ama atmayın, kenara ayırın.
- Pancarları kabuklarıyla birlikte alüminyum folyoya sarın veya yağlı kağıt serili tepsiye koyup üzerini kapatın.
- 200°C fırında yumuşayana kadar (yaklaşık 45-60 dk) pişirin. Çatal rahatça batıyorsa pişmiş demektir.
- Soğuyunca kabuklarını soyun ve görseldeki gibi iri küpler halinde doğrayın.
2. Yeşillikleri Hazırlama (Soteleme):
- Ayırdığınız pancar saplarını ve yapraklarını yıkayıp iri iri doğrayın.
- Bir tavada az miktar zeytinyağı ile piyazlık doğranmış kırmızı soğanları hafifçe öldürün.
- Üzerine doğradığınız yeşillikleri ekleyin. Sadece 2-3 dakika, yeşillikler hafifçe sönene kadar (tamamen ölmemeli, rengini korumalı) soteleyin.
3. Birleştirme:
- Geniş bir kaseye önce sotelenmiş ılık yeşillikleri ve soğanları alın.
- Üzerine küp doğranmış pancarları ekleyin.
- Dilimlediğiniz kuru incirleri serpiştirin.
4. Sos ve Son Dokunuşlar:
- Sos malzemelerinin hepsini küçük bir kavanoza koyup iyice çalkalayın.
- Sosu salatanın üzerine gezdirin ve hafifçe (malzemeleri ezmeden) harmanlayın.
- Son olarak; en üste beyaz peyniri elinizle ufalayın ve nar tanelerini serpiştirin.
Püf Noktaları
- İncirler: Eğer kuru incirleriniz çok sertse, dilimlemeden önce 5 dakika sıcak suda bekletip yumuşatabilirsiniz.
- Peynir Seçimi: Görseldeki peynir dağılmayan, tok bir yapıya sahip. Lor peyniri yerine Ezine peyniri veya Keçi peyniri (Chèvre) kullanırsanız görseldeki dokuyu yakalarsınız.
- Servis: Bu salata en güzel ılık servis edilir. Yeşillikler ılıkken peynir hafifçe yumuşar ve lezzetler birbirine geçer.