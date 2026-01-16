Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Pancar sevmeyene bile tabak yalatacak lezzet! Pancar salatası tarifi

Pancarı sevmeyene bile tabak yalatacak o gizli formül! Bugüne kadar yediğiniz tüm sıkıcı salataları unutun. İçindeki o tek malzeme ve özel sosuyla, bu tabak sofraya geldiği an saniyeler içinde yok oluyor. Lezzet patlamasına hazırsanız tarifi veriyorum!

Giriş Tarihi: 16.01.2026 08:43
Malzemeler

Salata Tabanı İçin:

  • Pancar: 3-4 adet orta boy (tercihen saplarıyla birlikte alınmış).
  • Yeşillikler: Pancarın kendi sapları ve yaprakları (yoksa 1 demet pazı veya körpe ıspanak).
  • Kuru İncir: 4-5 adet (halka halka dilimlenmiş).
  • Peynir: Sert beyaz peynir veya keçi peyniri (görseldeki gibi iri parçalanmış).
  • Nar: Yarım narenin ayıklanmış taneleri.
  • Kırmızı Soğan: 1 adet küçük boy (piyazlık doğranmış).
  • Ceviz (İsteğe bağlı)
  • Sos (Vinaigrette) İçin:
  • Zeytinyağı: 4 yemek kaşığı.
  • Nar Ekşisi: 1-2 yemek kaşığı (veya balzamik sirke).
  • Bal: 1 çay kaşığı (incirin tadını dengelemek için).
  • Hardal: Yarım çay kaşığı (kıvam vermesi için).
  • Tuz ve Karabiber.

Hazırlanışı

1. Pancarları Hazırlama (Fırınlama):

  • Pancarları güzelce yıkayın. Saplarını kesin ama atmayın, kenara ayırın.
  • Pancarları kabuklarıyla birlikte alüminyum folyoya sarın veya yağlı kağıt serili tepsiye koyup üzerini kapatın.
  • 200°C fırında yumuşayana kadar (yaklaşık 45-60 dk) pişirin. Çatal rahatça batıyorsa pişmiş demektir.
  • Soğuyunca kabuklarını soyun ve görseldeki gibi iri küpler halinde doğrayın.

2. Yeşillikleri Hazırlama (Soteleme):

  • Ayırdığınız pancar saplarını ve yapraklarını yıkayıp iri iri doğrayın.
  • Bir tavada az miktar zeytinyağı ile piyazlık doğranmış kırmızı soğanları hafifçe öldürün.
  • Üzerine doğradığınız yeşillikleri ekleyin. Sadece 2-3 dakika, yeşillikler hafifçe sönene kadar (tamamen ölmemeli, rengini korumalı) soteleyin.

3. Birleştirme:

  • Geniş bir kaseye önce sotelenmiş ılık yeşillikleri ve soğanları alın.
  • Üzerine küp doğranmış pancarları ekleyin.
  • Dilimlediğiniz kuru incirleri serpiştirin.

4. Sos ve Son Dokunuşlar:

  • Sos malzemelerinin hepsini küçük bir kavanoza koyup iyice çalkalayın.
  • Sosu salatanın üzerine gezdirin ve hafifçe (malzemeleri ezmeden) harmanlayın.
  • Son olarak; en üste beyaz peyniri elinizle ufalayın ve nar tanelerini serpiştirin.

Püf Noktaları

  • İncirler: Eğer kuru incirleriniz çok sertse, dilimlemeden önce 5 dakika sıcak suda bekletip yumuşatabilirsiniz.
  • Peynir Seçimi: Görseldeki peynir dağılmayan, tok bir yapıya sahip. Lor peyniri yerine Ezine peyniri veya Keçi peyniri (Chèvre) kullanırsanız görseldeki dokuyu yakalarsınız.
  • Servis: Bu salata en güzel ılık servis edilir. Yeşillikler ılıkken peynir hafifçe yumuşar ve lezzetler birbirine geçer.