Portakallı kereviz salatası tarifi: Ferahlığıyla mest edecek!

Ön Hazırlık: Bir kabın içine su doldurup limon suyunu ekleyin. Kerevizleri soyup rendeledikçe bu suya atın ki renkleri bembeyaz kalsın.
Sosun Hazırlanması: Ayrı bir kapta süzme yoğurt, mayonez, sarımsak, tuz ve portakal suyunu iyice karıştırın.
Kerevizleri Ekleme: Limonlu suda bekleyen kerevizleri avucunuzla iyice sıkarak suyundan arındırın ve yoğurtlu karışıma ilave edin.
Son Dokunuş: İri kırılmış cevizleri ekleyip karıştırın. Servis tabağına aldıktan sonra üzerini dereotu veya taze kereviz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
Küçük bir tavsiye: Eğer sofrada görsel bir şölen isterseniz, portakalın kabuklarını atmayıp içini oyarak salatayı bu "portakal kaseleri" içinde servis edebilirsiniz.