Portakallı kereviz salatası tarifi: Ferahlığıyla mest edecek!

2 adet orta boy kereviz

1 adet taze sıkılmış portakalın suyu

1 kase süzme yoğurt (yaklaşık 4-5 yemek kaşığı)

1-2 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı, kıvamı zenginleştirir)

Yarım su bardağı iri kırılmış ceviz içi

1-2 diş ezilmiş sarımsak

Damak tadına göre tuz

Kararmayı önlemek için: Yarım limonun suyu (bekleme suyu için)

HAZIRLANIŞI

Ön Hazırlık: Bir kabın içine su doldurup limon suyunu ekleyin. Kerevizleri soyup rendeledikçe bu suya atın ki renkleri bembeyaz kalsın. Sosun Hazırlanması: Ayrı bir kapta süzme yoğurt, mayonez, sarımsak, tuz ve portakal suyunu iyice karıştırın. Kerevizleri Ekleme: Limonlu suda bekleyen kerevizleri avucunuzla iyice sıkarak suyundan arındırın ve yoğurtlu karışıma ilave edin. Son Dokunuş: İri kırılmış cevizleri ekleyip karıştırın. Servis tabağına aldıktan sonra üzerini dereotu veya taze kereviz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Küçük bir tavsiye: Eğer sofrada görsel bir şölen isterseniz, portakalın kabuklarını atmayıp içini oyarak salatayı bu "portakal kaseleri" içinde servis edebilirsiniz.