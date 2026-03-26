Portakallı kereviz salatası tarifi: Ferahlığıyla mest edecek!

Kış sofralarının en zarif ve ferahlatıcı eşlikçilerinden biri olan portakallı kereviz salatası, klasik tariflere narenciye dokunuşuyla modern bir yorum getiriyor. Kerevizin toprak tonlarındaki tadını portakalın taze asidi ve süzme yoğurdun ipeksi dokusuyla birleştiren bu reçete, hem hafifliğiyle hem de şık sunumuyla favoriniz olmaya aday. İşte sofralarınızda bahar esintisi estirecek, hazırlaması oldukça pratik o nefis tarif.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 09:26
  • 2 adet orta boy kereviz
  • 1 adet taze sıkılmış portakalın suyu
  • 1 kase süzme yoğurt (yaklaşık 4-5 yemek kaşığı)
  • 1-2 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı, kıvamı zenginleştirir)
  • Yarım su bardağı iri kırılmış ceviz içi
  • 1-2 diş ezilmiş sarımsak
  • Damak tadına göre tuz
  • Kararmayı önlemek için: Yarım limonun suyu (bekleme suyu için)

HAZIRLANIŞI

  1. Ön Hazırlık: Bir kabın içine su doldurup limon suyunu ekleyin. Kerevizleri soyup rendeledikçe bu suya atın ki renkleri bembeyaz kalsın.

  2. Sosun Hazırlanması: Ayrı bir kapta süzme yoğurt, mayonez, sarımsak, tuz ve portakal suyunu iyice karıştırın.

  3. Kerevizleri Ekleme: Limonlu suda bekleyen kerevizleri avucunuzla iyice sıkarak suyundan arındırın ve yoğurtlu karışıma ilave edin.

  4. Son Dokunuş: İri kırılmış cevizleri ekleyip karıştırın. Servis tabağına aldıktan sonra üzerini dereotu veya taze kereviz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Küçük bir tavsiye: Eğer sofrada görsel bir şölen isterseniz, portakalın kabuklarını atmayıp içini oyarak salatayı bu "portakal kaseleri" içinde servis edebilirsiniz.