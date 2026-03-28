Restoranların gizli menüsünden: Enginarlı bezelyeli pilavı evde yapmanın en havalı yolu!

Restoranların gizli menüsünden: Enginarlı bezelyeli pilavı evde yapmanın en havalı yolu!

Baharın en taze ve renkli malzemelerini tek bir tencerede buluşturan bu tarif, sofranıza hem hafiflik hem de görsel bir şölen katmaya aday. Enginarın kendine has asil dokusu ve bezelyenin neşesi, bol dereotuyla birleşince ortaya tam bir zeytinyağlı klasiği çıkıyor. Görseldeki o taze ve iştah açıcı sunumu yakalamak aslında sandığından çok daha kolay!

Giriş Tarihi: 28.03.2026 09:18
MALZEMELER

  • Pirinç: 2 su bardağı (Baldo veya Osmancık)
  • Enginar: 3-4 adet çanak enginar (küp küp doğranmış)
  • Bezelye: 1 su bardağı (taze veya dondurulmuş)
  • Soğan: 1 adet orta boy (yemeklik doğranmış)
  • Dereotu: Yarım demet (ince kıyılmış)
  • Limon: Yarım limonun suyu
  • Zeytinyağı: 5-6 yemek kaşığı
  • Su/Et Suyu: 3 su bardağı sıcak su
  • Baharatlar: 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker (enginarın lezzetini dengeler), isteğe bağlı karabiber.

Üzeri için: Limon kabuğu rendesi

HAZIRLANIŞI

  • Pirinç Hazırlığı: Pirinçleri ılık tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletin, ardından nişastası gidene kadar soğuk suyla yıkayıp süzün.
  • Sebzeleri Soteleme: Geniş bir pilav tenceresine zeytinyağını alın. Soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından küp doğranmış enginarları ve bezelyeleri ekleyip 3-4 dakika daha orta ateşte soteleyin.
  • İpucu: Enginarların kararmaması için doğradıktan sonra pişirene kadar limonlu suda bekletin.
  • Pirinçle Buluşturma: Süzülen pirinçleri tencereye ekleyin. Pirinçler parlayana ve birbirine yapışmayacak hale gelene kadar sebzelerle birlikte kavurun.
  • Pişirme: Sıcak suyu (varsa sebze suyunu), limon suyunu, tuzu ve şekeri ekleyin. Bir kez karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.
  • Demleme: Önce yüksek ateşte kaynatın, ardından altını kısarak pirinçler suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocağı kapattıktan sonra ince kıyılmış dereotunun büyük bir kısmını ekleyin (birazını süsleme için ayırın) ve nazikçe karıştırın.
  • Servis: Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapatın. Pilavı en az 15-20 dakika demlenmeye bırakın.

💡 Görseldeki Gibi Görünmesi İçin Küçük Sırlar

  • Limon Kabuğu: Servis tabağına aldığınızda üzerine ince şeritler halinde limon kabuğu (zest) serpiştirin; bu hem harika bir koku verir hem de tabağı görseldeki gibi profesyonel gösterir.
  • Ekstra Dereotu: Dereotunu pişerken değil, demlenme aşamasında eklerseniz rengi capcanlı yeşil kalır.
  • Taze Bezelyeler: Eğer görseldeki gibi bütün duran bezelyeler istiyorsanız, çok fazla karıştırmamaya özen gösterin.