Restoranların gizli menüsünden: Enginarlı bezelyeli pilavı evde yapmanın en havalı yolu!

MALZEMELER
- Pirinç: 2 su bardağı (Baldo veya Osmancık)
- Enginar: 3-4 adet çanak enginar (küp küp doğranmış)
- Bezelye: 1 su bardağı (taze veya dondurulmuş)
- Soğan: 1 adet orta boy (yemeklik doğranmış)
- Dereotu: Yarım demet (ince kıyılmış)
- Limon: Yarım limonun suyu
- Zeytinyağı: 5-6 yemek kaşığı
- Su/Et Suyu: 3 su bardağı sıcak su
- Baharatlar: 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker (enginarın lezzetini dengeler), isteğe bağlı karabiber.
Üzeri için: Limon kabuğu rendesi
HAZIRLANIŞI
- Pirinç Hazırlığı: Pirinçleri ılık tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletin, ardından nişastası gidene kadar soğuk suyla yıkayıp süzün.
- Sebzeleri Soteleme: Geniş bir pilav tenceresine zeytinyağını alın. Soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından küp doğranmış enginarları ve bezelyeleri ekleyip 3-4 dakika daha orta ateşte soteleyin.
- İpucu: Enginarların kararmaması için doğradıktan sonra pişirene kadar limonlu suda bekletin.
- Pirinçle Buluşturma: Süzülen pirinçleri tencereye ekleyin. Pirinçler parlayana ve birbirine yapışmayacak hale gelene kadar sebzelerle birlikte kavurun.
- Pişirme: Sıcak suyu (varsa sebze suyunu), limon suyunu, tuzu ve şekeri ekleyin. Bir kez karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.
- Demleme: Önce yüksek ateşte kaynatın, ardından altını kısarak pirinçler suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocağı kapattıktan sonra ince kıyılmış dereotunun büyük bir kısmını ekleyin (birazını süsleme için ayırın) ve nazikçe karıştırın.
- Servis: Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapatın. Pilavı en az 15-20 dakika demlenmeye bırakın.
💡 Görseldeki Gibi Görünmesi İçin Küçük Sırlar
- Limon Kabuğu: Servis tabağına aldığınızda üzerine ince şeritler halinde limon kabuğu (zest) serpiştirin; bu hem harika bir koku verir hem de tabağı görseldeki gibi profesyonel gösterir.
- Ekstra Dereotu: Dereotunu pişerken değil, demlenme aşamasında eklerseniz rengi capcanlı yeşil kalır.
- Taze Bezelyeler: Eğer görseldeki gibi bütün duran bezelyeler istiyorsanız, çok fazla karıştırmamaya özen gösterin.