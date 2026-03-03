Riskli solunum belirtileri: Çocuklarda acil durum işaretleri!

Çocuklarda görülen solunum sorunları bazen basit bir öksürük gibi görünse de, bazı belirtiler ciddi sağlık durumlarının işaretini verebilir. Bu nedenle ailelerin dikkatli olmaları ve acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı tepki göstermelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, acil müdahale gerektiren durumlar hakkında bilgi verdi.

'HIZLI SOLUNUM, AKCİĞER VEYA HAVAYOLU PROBLEMLERİNİN BELİRTİSİ OLABİLİR'

Sık öksürük çoğu zaman acil bir durum değildir, çünkü öksürmenin vücudun doğal bir koruyucu refleksi olduğunu belirten Prof. Öktem, "Ancak hızlı solunum, çocukta ciddi akciğer veya havayolu problemlerinin belirtisi olabilir. Ayrıca çocuk yardımcı solunum kaslarını kullanıyorsa (kaburgalar arasındaki kaslarda veya diyafragma kaslarında çekilmeler gözleniyorsa) bu durum erken başvuruyu zorunlu kılar" dedi.

'OKSİJEN SEVİYESİNE DİKKAT EDİLMELİ'

Oksijen seviyesinin düşmesinin de acil uyarı olduğunu ifade eden Prof. Öktem, "Evde oksijen saturasyon cihazı varsa ve değerler 92'nin altına düşüyorsa, bu ciddi bir problemin göstergesidir. Benzer şekilde ateş, öksürük şeklinin değişmesi veya antibiyotik tedavisine rağmen ateşin kontrol altına alınamaması da hızlı müdahale gerektirir. Özellikle altta yatan kronik hastalığı olan çocuklarda, örneğin epilepsi hastası çocuklarda ateşle birlikte nöbet görülüyorsa, vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.

'ATEŞ VE DOLAŞIM TAKİBİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Ateşin yönetiminde de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Öktem "Çocuğun ateşi yüksekse, ateş düşürücü verilebilir ve üzerindeki fazla giysiler çıkarılabilir. Ilık bir duş ve sıvı alımı da faydalı olur. Özellikle 48–72 saat boyunca antibiyotik tedavisine rağmen ateş düşmüyorsa veya 39 derecenin üzerindeki ateşler görülüyorsa acilen doktora başvurulmalıdır. Bazı ateş açısından riskli hastalıklarda, örneğin epilepsi hastalarında ateşle birlikte nöbet riski oluşabilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmelidir" dedi.