Sadece 7 santimetre! Bu minik canlının soğukla mücadelesi yürekleri ısıttı

Türkiye yaban hayatının en sevimli üyelerinden biri olan ve "Avrupa’nın en küçük kuşu" unvanını taşıyan çalıkuşu (Regulus), kış mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor. Toplam vücut ağırlığı sadece 6 gram (yaklaşık madeni bir para kadar) ve boyu 7 santimetre olan bu minik canlılar, boyutlarından beklenmeyecek bir enerjiyle hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 08:47
Genellikle insan gözünden uzak, yüksek rakımlı ve sık iğne yapraklı ormanlarda yaşamayı tercih eden çalıkuşları, kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte strateji değiştiriyor.

Dağlık bölgelerde hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ve besin kaynaklarının azalması, bu minik kuşları daha ılıman iklime sahip deniz seviyesindeki bölgelere inmeye zorluyor. İşte bu göç yolculuğu, onların şehir kenarlarındaki parklarda ve koruluklarda daha sık görülmesini sağlıyor.

BİTMEK BİLMEYEN BİR ENERJİ

Çalıkuşlarını fotoğraflamak ise başlı başına bir sabır işi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülenen çalıkuşları, objektiflere adeta birer "enerji topu" gibi yansıyor.

Zeytin yeşili tüyleri ve başlarının üzerindeki karakteristik sarı-turuncu çizgileriyle dikkat çeken bu kuşlar, yüksek metabolizmaları nedeniyle yerlerinde bir saniye bile sabit duramıyor. Vücut ısılarını koruyabilmek için gün boyu sürekli böcek, örümcek ve larvalarla beslenmek zorundalar; bu da onları ormanın en çalışkan avcıları yapıyor.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in yakaladığı kareler, bu minik kuşların kış aylarında hayatta kalma azmini ve doğanın kırılgan güzelliğini gözler önüne seriyor. Eğer şanslıysanız ve yeterince dikkatli bakarsanız, siz de kış bitmeden parklarınızdaki çalıların arasında bu 6 gramlık mucizeyi görebilirsiniz.