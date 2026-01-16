Sadece 7 santimetre! Bu minik canlının soğukla mücadelesi yürekleri ısıttı

Genellikle insan gözünden uzak, yüksek rakımlı ve sık iğne yapraklı ormanlarda yaşamayı tercih eden çalıkuşları, kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte strateji değiştiriyor.

Dağlık bölgelerde hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ve besin kaynaklarının azalması, bu minik kuşları daha ılıman iklime sahip deniz seviyesindeki bölgelere inmeye zorluyor. İşte bu göç yolculuğu, onların şehir kenarlarındaki parklarda ve koruluklarda daha sık görülmesini sağlıyor.

BİTMEK BİLMEYEN BİR ENERJİ

Çalıkuşlarını fotoğraflamak ise başlı başına bir sabır işi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülenen çalıkuşları, objektiflere adeta birer "enerji topu" gibi yansıyor.

Zeytin yeşili tüyleri ve başlarının üzerindeki karakteristik sarı-turuncu çizgileriyle dikkat çeken bu kuşlar, yüksek metabolizmaları nedeniyle yerlerinde bir saniye bile sabit duramıyor. Vücut ısılarını koruyabilmek için gün boyu sürekli böcek, örümcek ve larvalarla beslenmek zorundalar; bu da onları ormanın en çalışkan avcıları yapıyor.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in yakaladığı kareler, bu minik kuşların kış aylarında hayatta kalma azmini ve doğanın kırılgan güzelliğini gözler önüne seriyor. Eğer şanslıysanız ve yeterince dikkatli bakarsanız, siz de kış bitmeden parklarınızdaki çalıların arasında bu 6 gramlık mucizeyi görebilirsiniz.