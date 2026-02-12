Saray sofralarından evinize: Adım Adım orijinal Özbek pilavı tarifi
Orta Asya mutfağının asırlık mirası Özbek pilavı, doğru teknikler ve sabırla birleştiğinde sofraları tam bir ziyafet alanına çeviriyor. Malzemelerin tencereye giriş sırasından etin mühürlenişine kadar her adımı ayrı bir ustalık gerektiren bu eşsiz lezzet, geleneksel dokusunu koruyarak modern mutfaklardaki yerini almaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 11:25Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 11:25
ABONE OL
GEREKLİ MALZEMELER
Pirinç: 3 su bardağı (Lazer veya Osmancık pirinci gibi sert taneli olanlar en iyisidir).
Et: 500-600 gram kuşbaşı kuzu veya dana eti (biraz yağlı olması lezzeti artırır).
Havuç: 5 adet orta boy havuç (mutlaka bıçakla kibrit çöpü şeklinde doğranmış).
Soğan: 2 adet büyük boy kuru soğan (piyazlık doğranmış).
Yağ: Yarım su bardağı sıvı yağ (varsa bir miktar kuyruk yağı ile karıştırılabilir).
Sarımsak: 1 veya 2 bütün baş sarımsak (kabukları temizlenmiş ama dişleri ayrılmamış).
Baharatlar: 1 yemek kaşığı tane kimyon (avucunuzda ezerek ekleyin), tuz ve karabiber.
İsteğe bağlı: 1 avuç haşlanmış nohut veya çekirdeksiz kuru üzüm.
ADIM ADIM YAPILIŞI
Hazırlık ve Islatma: Öncelikle pirinci bol suyla yıkayın ve üzerini geçecek kadar ılık, tuzlu suda en az 30-40 dakika bekletin. Bu, pirincin nişastasını atmasını ve tane tane olmasını sağlar.
Et ve Soğanın Kavrulması: Geniş bir tencerede (mümkünse döküm veya tabanı kalın bir tencere) yağı iyice kızdırın. Etleri ekleyip yüksek ateşte her tarafı mühürlenip kızarana kadar kavurun. Ardından soğanları ekleyin ve soğanlar iyice kahverengileşene kadar kavurmaya devam edin; pilavın o kendine has rengini veren şey bu kavrulmuş soğanlardır.
Havuçların Eklenmesi: Doğradığınız havuçları tencereye ilave edin. Havuçlar yumuşayıp kokusu yayılana kadar yaklaşık 10-12 dakika etlerle birlikte çevirin.
Su ve Aroma (Zirvak): Tencereye etlerin üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su dökün. Bütün haldeki sarımsakları, kimyonu, tuzu ve karabiberi ekleyin. (Kullanacaksanız nohut ve üzümü de bu aşamada katın). Ocağın altını kısın ve etler yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika kapağı kapalı şekilde pişirin.
Pirinçlerin Yerleştirilmesi: Suda bekleyen pirinçleri süzün ve tenceredeki etli karışımın üzerine eşit bir şekilde yayın. Dikkat: Pirinçleri alttaki malzemeyle karıştırmayın, sadece üzerine serin. Pirinçlerin üzerini bir parmak geçecek kadar tekrar sıcak su ilave edin ve yüksek ateşte suyun çoğu çekilene kadar pişirin.
Demleme Süreci: Su tamamen çekilmeye yakınken, bir kaşık yardımıyla pirinçleri kenarlardan ortaya doğru toplayarak minik bir kubbe yapın. Pirincin üzerinde birkaç derin delik açın. Tencerenin ağzına temiz bir mutfak havlusu veya kağıt havlu kapatıp kapağı sıkıca örtün. En kısık ateşte 20-25 dakika demlenmeye bırakın.
Servis: Ocağı kapattıktan sonra pilavı 10 dakika dinlendirin. Servis etmeden önce tencereyi dipten yukarıya doğru nazikçe karıştırarak tüm malzemelerin birleşmesini sağlayın. En üste haşlanmış bütün sarımsakları koyarak sunum yapın.