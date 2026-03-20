Sebzeli krep tarifi! Hem doyurucu hem lezzetli

KREP HAMURU İÇİN MALZEMELER
- 2 adet yumurta
- 1,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı su (daha hafif olması için)
- 2 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sebzeli iç harç için
- 1 adet kapya biber (küp doğranmış)
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet orta boy kabak (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
- 1 adet havuç (rendelenmiş)
- 5-6 dal maydanoz veya dereotu
- İsteğe bağlı: 1 kase kaşar peyniri
HAZIRLANIŞI
- Hamuru Hazırla: Yumurta, süt ve suyu bir kapta çırp. Unu ve tuzu ekleyip topak kalmayana kadar pürüzsüz bir kıvam elde et.
- Sebzeleri Birleştir: İnce kıyılmış maydanozu ve rendelediğin (suyunu mutlaka sıktığın) sebzeleri hamur karışımına ekle. Güzelce karıştır.
- Pişirme: Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağla. Bir kepçe harçtan dök ve tavayı hızlıca sallayarak yayın.
- Arkası Önü: Orta ateşte, üzerleri göz göz olana kadar her iki tarafını da altın sarısı rengini alana dek pişir.
- Küçük bir ipucu: Sebzeler su salabileceği için hamurun kıvamı normal krepten çok az daha koyu olmalıdır. Eğer çok sıvı gelirse 1-2 kaşık daha un ekleyebilirsin.
SERVİS ÖNERİSİ
Sıcakken içine kaşar peyniri koyup rulo yaparsan peynirler içinde eriyecek ve lezzeti ikiye katlanacaktır. Yanına da güzel bir demli çay harika gider!