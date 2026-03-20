Sebzeli krep tarifi! Hem doyurucu hem lezzetli

Sebzeli krep tarifi! Hem doyurucu hem lezzetli

Sebzeli krep, hem kahvaltılar için doyurucu hem de akşam yemekleri için şık bir seçenek. Üstelik içine evdeki dilediğin sebzeyi ekleyebileceğin kadar esnek bir tarif. İşte püf noktalarıyla o tarifin detayları...

Giriş Tarihi: 20.03.2026 10:46
ABONE OL
SEBZELİ KREP TARİFİ! HEM DOYURUCU HEM LEZZETLİ

KREP HAMURU İÇİN MALZEMELER

  1. 2 adet yumurta
  2. 1,5 su bardağı süt
  3. 1 su bardağı su (daha hafif olması için)
  4. 2 su bardağı un
  5. 1 çay kaşığı tuz
  6. 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sebzeli iç harç için

  • 1 adet kapya biber (küp doğranmış)
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet orta boy kabak (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
  • 1 adet havuç (rendelenmiş)
  • 5-6 dal maydanoz veya dereotu
  • İsteğe bağlı: 1 kase kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

  • Hamuru Hazırla: Yumurta, süt ve suyu bir kapta çırp. Unu ve tuzu ekleyip topak kalmayana kadar pürüzsüz bir kıvam elde et.
  • Sebzeleri Birleştir: İnce kıyılmış maydanozu ve rendelediğin (suyunu mutlaka sıktığın) sebzeleri hamur karışımına ekle. Güzelce karıştır.
  • Pişirme: Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağla. Bir kepçe harçtan dök ve tavayı hızlıca sallayarak yayın.
  • Arkası Önü: Orta ateşte, üzerleri göz göz olana kadar her iki tarafını da altın sarısı rengini alana dek pişir.
  • Küçük bir ipucu: Sebzeler su salabileceği için hamurun kıvamı normal krepten çok az daha koyu olmalıdır. Eğer çok sıvı gelirse 1-2 kaşık daha un ekleyebilirsin.

SERVİS ÖNERİSİ

Sıcakken içine kaşar peyniri koyup rulo yaparsan peynirler içinde eriyecek ve lezzeti ikiye katlanacaktır. Yanına da güzel bir demli çay harika gider!