Selçuklu saraylarından günümüze! Şifa deposu tutmaç çorbası
Anadolu mutfağının en köklü ve besleyici miraslarından biri olan tutmaç çorbası, Selçuklu saray mutfağından günümüze kadar ulaşan tam bir şifa deposudur. İçerisindeki bakliyatlar ve ev yapımı eriştelerle oldukça doyurucu olan bu çorba, üzerine gezdirilen naneli tereyağı sosuyla hem göze hem de damağa hitap eder. Özellikle soğuk günlerde içinizi ısıtacak, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyacak bu nefis tarifin detayları...
Giriş Tarihi: 04.03.2026 11:13
Ana Malzemeler
1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 çay bardağı haşlanmış nohut
1 çay bardağı erişte
6 su bardağı sıcak su (Varsa bir kısmını et suyu kullanmak lezzeti artırır)
Yeteri kadar tuz
Terbiyesi İçin
1,5 su bardağı süzme veya koyu kıvamlı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
Üzerinin Sosu İçin
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı pul biber
Adım Adım Hazırlanışı
Haşlama ve Pişirme: Geniş bir tencereye suyu alın ve kaynatın. İçine önce erişteleri atın. Erişteler hafif yumuşamaya başlayınca haşlanmış nohut ve yeşil mercimeği ekleyerek birlikte 5-6 dakika daha pişirin.
Terbiye Karışımı: Çorba pişerken bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.
Ilıştırma (Terbiye Verme): Yoğurdun kesilmemesi için tenceredeki kaynayan sudan bir kepçe alıp yoğurtlu karışıma yavaşça dökün ve hızlıca karıştırın. Karışım ılıklaşınca tencereye azar azar dökerek bir yandan karıştırmaya devam edin.
Kaynatma: Çorba kaynamaya başlayana kadar karıştırmayı bırakmayın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve 5-10 dakika daha özleşmesini bekleyin. En son tuzunu ekleyin.
Yağ Yakma: Küçük bir tavada tereyağını eritin. Köpürmeye başlayınca nane ve pul biberi ekleyip 10-15 saniye kızdırın (naneyi yakmamaya dikkat edin).
Servis: Hazırladığınız sosu isterseniz tencereye boşaltın, isterseniz görseldeki gibi kaselere koyduktan sonra üzerlerine gezdirin.
Püf Noktası: Eğer çorbanız bekledikçe çok koyulaşırsa, servis etmeden önce az miktarda sıcak su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.