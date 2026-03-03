Sırrı hamurunda gizli: Ev yapımı çıtır çıtır kuşbaşılı pide!
Dışarıda yediğiniz o çıtır çıtır, lezzetine doyum olmayan pideleri evde yapmak aslında ne kadar kolaymış inanamayacaksınız! Fırıncıların asırlık sırrını çözdük ve bu ustalık eseri tarifle mutfağınızı adeta bir pide salonuna çevirmeye geliyoruz. Yiyenlerin tarifini yalvararak isteyeceği, hamuru asla sertleşmeyen bu efsane kuşbaşılı pideyi denemeyen gerçekten çok pişman olur!
Giriş Tarihi: 03.03.2026 09:31
ABONE OL
MALZEMELER
Hamuru İçin:
4 su bardağı un
1,5 su bardağı ılık su
1 paket instat maya (veya yarım paket yaş maya)
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı veya ayçiçek yağı
İç Harcı İçin:
400 gram minik doğranmış dana veya kuzu kuşbaşı et (çok ufak kıyım olmalı)
2 adet orta boy domates (kabukları soyulmuş, ince doğranmış)
3 adet ince doğranmış yeşil sivri biber
1 adet ince kıyılmış kuru soğan
1 diş ezilmiş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı, renk vermesi için)
Tuz, karabiber, pul biber
Üzeri ve Kenarları İçin:
1 adet yumurta sarısı (kenarlarına sürmek için)
1 yemek kaşığı tereyağı (fırından çıkınca kenarlarına sürmek için)
HAZIRLANIŞI
Hamuru Yoğurun: Derin bir kaba ılık su, şeker ve mayayı alıp karıştırın ve mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleyin. Üzerine yağı ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Mayalandırın: Yoğurduğunuz hamurun üzerini temiz bir bez veya streç film ile kapatıp, ılık bir ortamda yaklaşık 45-60 dakika, hacmi iki katına çıkana kadar dinlendirin.
İç Harcı Hazırlayın: Hamur mayalanırken derin bir kasede minik doğranmış etleri, soğanı, sarımsağı, biberi ve domatesi karıştırın. Sıvı yağ, salça ve baharatları da ekleyip tüm malzemelerin iyice harmanlanmasını sağlayın. (Harcı çiğden koyacağız, etlerin fırında pişmesi için gerçekten minik doğranmış olması çok önemli).
Hamuru Şekillendirin: Mayalanan hamurun havasını almak için hafifçe yoğurun ve mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın (yaklaşık 5-6 beze). Her bir bezeyi unladığınız tezgahta merdane yardımıyla uzun ince oval (kayık) şeklinde açın.
Harcı Yayın: Açtığınız hamurların orta kısmına hazırladığınız etli harçtan bolca yayın. Hamurun kenar kısımlarını harcın üzerine doğru hafifçe katlayın ve uç kısımlarını birleştirerek klasik pide şeklini verin.
Fırınlayın: Pideleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Kenarlarına fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, kenarları kızarıp etler güzelce pişene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Son Dokunuş: Fırından çıkan sıcak pidelerin kenarlarına hemen tereyağı sürün. İlk sıcağı geçtikten sonra görseldeki gibi enlemesine küçük dilimler halinde keserek servis yapın.