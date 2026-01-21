Soğuğu unutturan neşe: Jandarma ve çocukların kar topu mücadelesi

Akyazı ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Aktepe Kızak Şenliği'nde vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Şenliğin tadını kızaklarla kayarak ve kar topu savaşı yaparak çıkartan çocukların neşesine jandarma ekipleri de ortak oldu.

Jandarma, çocuklarla kar topu savaşı yaptı: Ortaya renkli görüntüler çıktı | Video

Şenlik heyecanına kapılan bir grup çocuk, yaptıkları kar toplarını jandarma ekiplerine fırlatarak ekipleri savaşa dahil etti. Çocukların ilgisini geri çevirmeyen ekiplerde karşılık verince ortaya renkli görüntüler çıktı. Yürekleri ısıtan o anlar, vatandaşların cep telefonu kameraları ile ölümsüzleştirildi.