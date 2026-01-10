Su böreği yaparken bu detaya dikkat! Yufkaların yırtılma devri kapanıyor...



YAPILIŞI: Öncelikle hamurunu hazırlıyoruz. Hamurunu hazırlamak için altı adet orta boy yumurta, bir su bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ ve tuzu derin bir kap içerisinde karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz karışımın üzerine azar azar ölçülü olarak un ilave edip güzelce yoğurarak orta sertlikte bir hamur elde ediyoruz. Yoğurduğumuz hamurun üzerini temiz bir bez ile örtüp 10 dakika dinlendiriyoruz. Büyük bir tencerede su kaynatıyoruz. 150 gram tereyağını tavada eritip soğutuyoruz. Dinlendirdiğimiz hamuru düz bir zemin üzerine alıp eşit şekilde dört parçaya bölüyoruz. Daha sonra her parçayı dört eşit parçaya bölerek beze yapıyoruz ve toplamda 16 beze elde ediyoruz. Bezeleri unlu zemin üzerinde merdane yardımı ile açıp büyütüyoruz. Üzerine hafif un serpiştirerek oklava yardımı ile inceltmeden açıyoruz. Fırın tepsisini, eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile yağlıyoruz. Kaynayan suyun içerisine tuz ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Derin bir kaba soğuk su dolduruyoruz. Bir adet yufkayı, kaynamakta olan tuzlu su içerisine bırakıyoruz. Sıcak su içerisinde 20 saniye beklettiğimiz yufkayı, daha sonra kevgir yardımı ile çıkarıp hemen soğuk su içerisine bırakıyoruz. Yufkayı soğuk su içerisinden çıkarıp suyunu süzüyoruz. Haşladığımız yufkayı yağlı fırın tepsisine büzdürerek yerleştiriyoruz ve üzerine eritilmiş tereyağı sürüyoruz. Sekiz adet yufkayı aynı şekilde tek tek haşlayıp aralarına tereyağı sürerek büzdürüp üst üste seriyoruz. Tepsiye sekiz yufka serdikten sonra, üzerine peynir serpiştiriyoruz. Diğer yufkalarda aynı şekilde haşlayıp aralarına tereyağı sürerek üst üste seriyoruz. En üstte serilecek yufkayı haşlanmadan tepsiye seriyoruz ve üzerine her yerine gelecek şekilde tereyağı sürüyoruz. Pişerken kabarmaması için böreğin üzerini bıçak ile birkaç yerden deliyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü iyice kızarıncaya kadar pişiriyoruz.