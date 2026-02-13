Tam kıvamında güveçte sütlaç tarifi! Her kaşığı mest edecek...

MALZEMELER
- 1 litre süt (Mümkünse tam yağlı günlük süt)
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 su bardağı toz şeker (Damak tadınıza göre artırabilirsiniz)
- 2 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası
- 1 adet yumurta sarısı (Üzerinin daha iyi kızarması için)
- 1 paket vanilya
- 2 su bardağı su (Pirinci haşlamak için)
HAZIRLANIŞI
- Pirinci Haşlayın: Pirinci yıkayıp süzün. 2 su bardağı su ile pirinçler suyu çekip yumuşayana kadar haşlayın. Pirinçlerin çok hafif sulu kalması nişastasını korumasına yardımcı olur.
- Sütü Ekleyin: Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü ve vanilyayı ilave edin. Kaynamaya başlayınca şekeri ekleyip 5-10 dakika kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin.
- Bağlayıcıyı Hazırlayın: Bir kasede nişasta, yumurta sarısı ve yarım çay bardağı suyu (veya sütü) pürüzsüz olana kadar çırpın. Kaynayan sütten bir kepçe alıp bu karışıma ekleyerek ılıştırın (temperleme).
- Kıvam Alana Kadar Pişirin: Hazırladığınız nişastalı karışımı tencereye sicim gibi akıtarak dökün. 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Kıvamı çok koyu olmamalı, fırında da pişeceğini unutmayın.
- Güveçlere Paylaştırın: Sütlacı ısıya dayanıklı toprak kaselere paylaştırın. Kaselerin üzerinde bir parmak boşluk bırakın.
Fırınlama Aşaması (En Kritik Nokta)
- Tepsiye Su Koyun: Güveçleri derin bir fırın tepsisine dizin. Tepsinin içine, güveçlerin yarısına gelecek kadar soğuk su doldurun. Bu, sütlacın dibinin yanmasını önler ve kurumasını engeller.
- Sadece Üst Izgara: Fırını önceden 200-220°C dereceye, sadece üst ızgara (üstten ısıtma) açık olacak şekilde ayarlayın.
- Kızarana Kadar Bekleyin: Tepsiyi fırının en üst rafına yakın yerleştirin. Üzerleri dilediğiniz kadar kızarana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) takipte kalın.
Püf Noktası: Sütlaçlar fırından çıktığında salladığınızda "puding" gibi hafif sallanıyor olmalı. Soğudukça tam kıvamına gelecektir.
Sütlaçlar oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve iyice soğuduktan sonra servis edin. Üzerine kırılmış fındık çok yakışır!