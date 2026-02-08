Tam kıvamında oluyor: Islak kek tarifi

MALZEMELER

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un

Sosu için:

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1/2 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri derin bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Sütü ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Hazırladığınız harcı yağlanmış fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Sos için tüm malzemeleri küçük bir tencereye alıp kısık ateşte ısıtın. Şeker eriyince ocaktan alın, kaynatmanıza gerek yok.

Fırından çıkan keki dilimleyin ve sıcak sosu üzerine gezdirin.

Kek sosu çektikten sonra servis edin. Afiyet olsun!