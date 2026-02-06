Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Tam kıvamında tahinli çörek tarifi! Yiyen vazgeçemiyor...

Tam kıvamında tahinli çörek tarifi! Yiyen vazgeçemiyor...

Geleneksel lezzetlerimizin en sevilenlerinden biri olan tahinli çörek, özellikle fırından yeni çıktığında yayılan o mis gibi kokusuyla iştahları kabartır. Görseldeki gibi bol susamlı ve kat kat ayrılan dokusuyla, çay saatlerinin vazgeçilmez eşlikçisi olmaya adaydır. Hem kıyır kıyır yapısı hem de tahinin verdiği o yoğun aroma ile pastane usulünü aratmayacak bu tarifi evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 11:00
ABONE OL
TAM KIVAMINDA TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ! YİYEN VAZGEÇEMİYOR...

MALZEMELER

Hamuru İçin:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kuru maya (10g)
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 3.5 - 4 su bardağı)
  • Bir tutam tuz

İç Harcı İçin:

  • 1.5 su bardağı tahin
  • 1 su bardağı toz şeker (tatlı seviyorsan artırabilirsin)
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ (tahini açmak için)

Üzeri İçin:

  • Ayırdığımız yumurta sarısı
  • Bolca susam

HAZIRLANIŞI

  1. Hamuru Yoğur: Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika beklet. Ardından yağ, yumurta akı ve tuzu ekle. Unu kontrollü dökerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde et. 45 dakika mayalandır.
  2. İç Harcı Hazırla: Bir kapta tahin, şeker ve sıvı yağı pürüzsüz olana kadar karıştır.
  3. Şekil Ver: Mayalanan hamuru 6-8 bezeye ayır. Her bezeyi unlanmış tezgahta dikdörtgen şeklinde incece aç.
  4. Tahinle Buluştur: Açtığın hamurun her yerine tahinli harçtan sür. Hamuru rulo şeklinde sar.
  5. Gül Formu: Ruloyu kendi etrafında döndürerek (veya görseldeki gibi hafif yassılaştırarak) spiral şekil ver.
  6. Süsleme: Çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye diz. Üzerlerine elinle hafifçe bastırarak yassılt. Yumurta sarısını sür ve üzerini tamamen kapatacak kadar susam serp.
  7. Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri altın sarısı/kahverengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişir.

Püf Noktası: Çöreklerin daha kat kat olması için ruloyu sardıktan sonra kendi etrafında dolamadan önce bıçakla uzunlamasına ikiye kesip öyle dolayabilirsin. Bu, içindeki tahin katmanlarının dışarıdan daha belirgin görünmesini sağlar.