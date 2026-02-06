Tam kıvamında tahinli çörek tarifi! Yiyen vazgeçemiyor...

MALZEMELER

Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya (10g)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

Aldığı kadar un (yaklaşık 3.5 - 4 su bardağı)

Bir tutam tuz

İç Harcı İçin:

1.5 su bardağı tahin

1 su bardağı toz şeker (tatlı seviyorsan artırabilirsin)

Yarım çay bardağı sıvı yağ (tahini açmak için)

Üzeri İçin:

Ayırdığımız yumurta sarısı

Bolca susam

HAZIRLANIŞI

Hamuru Yoğur: Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika beklet. Ardından yağ, yumurta akı ve tuzu ekle. Unu kontrollü dökerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde et. 45 dakika mayalandır. İç Harcı Hazırla: Bir kapta tahin, şeker ve sıvı yağı pürüzsüz olana kadar karıştır. Şekil Ver: Mayalanan hamuru 6-8 bezeye ayır. Her bezeyi unlanmış tezgahta dikdörtgen şeklinde incece aç. Tahinle Buluştur: Açtığın hamurun her yerine tahinli harçtan sür. Hamuru rulo şeklinde sar. Gül Formu: Ruloyu kendi etrafında döndürerek (veya görseldeki gibi hafif yassılaştırarak) spiral şekil ver. Süsleme: Çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye diz. Üzerlerine elinle hafifçe bastırarak yassılt. Yumurta sarısını sür ve üzerini tamamen kapatacak kadar susam serp. Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri altın sarısı/kahverengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişir.

Püf Noktası: Çöreklerin daha kat kat olması için ruloyu sardıktan sonra kendi etrafında dolamadan önce bıçakla uzunlamasına ikiye kesip öyle dolayabilirsin. Bu, içindeki tahin katmanlarının dışarıdan daha belirgin görünmesini sağlar.