Tam kıvamında tahinli çörek tarifi! Yiyen vazgeçemiyor...

MALZEMELER
Hamuru İçin:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kuru maya (10g)
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)
- Aldığı kadar un (yaklaşık 3.5 - 4 su bardağı)
- Bir tutam tuz
İç Harcı İçin:
- 1.5 su bardağı tahin
- 1 su bardağı toz şeker (tatlı seviyorsan artırabilirsin)
- Yarım çay bardağı sıvı yağ (tahini açmak için)
Üzeri İçin:
- Ayırdığımız yumurta sarısı
- Bolca susam
HAZIRLANIŞI
- Hamuru Yoğur: Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika beklet. Ardından yağ, yumurta akı ve tuzu ekle. Unu kontrollü dökerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde et. 45 dakika mayalandır.
- İç Harcı Hazırla: Bir kapta tahin, şeker ve sıvı yağı pürüzsüz olana kadar karıştır.
- Şekil Ver: Mayalanan hamuru 6-8 bezeye ayır. Her bezeyi unlanmış tezgahta dikdörtgen şeklinde incece aç.
- Tahinle Buluştur: Açtığın hamurun her yerine tahinli harçtan sür. Hamuru rulo şeklinde sar.
- Gül Formu: Ruloyu kendi etrafında döndürerek (veya görseldeki gibi hafif yassılaştırarak) spiral şekil ver.
- Süsleme: Çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye diz. Üzerlerine elinle hafifçe bastırarak yassılt. Yumurta sarısını sür ve üzerini tamamen kapatacak kadar susam serp.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri altın sarısı/kahverengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişir.
Püf Noktası: Çöreklerin daha kat kat olması için ruloyu sardıktan sonra kendi etrafında dolamadan önce bıçakla uzunlamasına ikiye kesip öyle dolayabilirsin. Bu, içindeki tahin katmanlarının dışarıdan daha belirgin görünmesini sağlar.