Tek damla yağ çekmiyor! İşte en lezzetli pişi tarifi...

Pişi dendiğinde akan sular durur ama o fazla yağ çekme meselesi bazen keyif kaçırabiliyor. İşin sırrı, hamurun yapısında ve kızartma tekniğinde saklı. İşte tam kıvamında en lezzetli pişinin sırrı...

Giriş Tarihi: 19.02.2026 09:36
MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
  • 1 tatlı kaşığı şeker (mayanın aktifleşmesi için)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 - 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
  • Sır Malzeme: 1 yemek kaşığı sirke (Hamurun yağ çekmesini engeller)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

  • Mayayı Uyandırın: Karıştırma kabına ılık su, şeker ve mayayı alıp karıştırın. Maya hafifçe köpürene kadar 5 dakika bekleyin.
  • Hamuru Yoğurun: Sirkeyi ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek ele yapışan ama yumuşak bir hamur elde edin. (Unu fazla kaçırırsanız pişi sert olur, korkmayın o elinize yapışmalı!)
  • Mayalandırma: Kabın üzerini kapatın ve oda sıcaklığında yaklaşık 45-60 dakika, hamur iki katına çıkana kadar dinlendirin.
  • Şekil Verme: Elinizi hafifçe yağlayarak hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Ortasına parmağınızla bir delik açın (bu delik orta kısmın da eşit pişmesini sağlar).
  • Kızartma: Geniş bir tavada bol yağı iyice kızdırın.

YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN ALTIN KURALLAR

  • Sirke Mucizesi: Hamura eklediğiniz o bir kaşık sirke, pişinin içine yağ girmesini engelleyen bir kalkan oluşturur. Merak etmeyin, tadı asla gelmez.
  • Kızgın Yağ: Pişiyi asla soğuk veya ılık yağa atmayın. Yağ yeterince sıcak olmazsa hamur sünger gibi yağı çeker.
  • Yüksek Ateş: Pişileri orta-yüksek ateşte hızlıca pişirin. Kısık ateşte uzun süre kalırlarsa kurur ve yağlanırlar.
  • Maden Suyu Alternatifi: Eğer daha da çıtır olsun isterseniz, su yerine oda sıcaklığında maden suyu da kullanabilirsiniz.