Tek damla yağ çekmiyor! İşte en lezzetli pişi tarifi...

MALZEMELER
- 1 su bardağı ılık su
- 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
- 1 tatlı kaşığı şeker (mayanın aktifleşmesi için)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3 - 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
- Sır Malzeme: 1 yemek kaşığı sirke (Hamurun yağ çekmesini engeller)
ADIM ADIM HAZIRLANIŞI
- Mayayı Uyandırın: Karıştırma kabına ılık su, şeker ve mayayı alıp karıştırın. Maya hafifçe köpürene kadar 5 dakika bekleyin.
- Hamuru Yoğurun: Sirkeyi ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek ele yapışan ama yumuşak bir hamur elde edin. (Unu fazla kaçırırsanız pişi sert olur, korkmayın o elinize yapışmalı!)
- Mayalandırma: Kabın üzerini kapatın ve oda sıcaklığında yaklaşık 45-60 dakika, hamur iki katına çıkana kadar dinlendirin.
- Şekil Verme: Elinizi hafifçe yağlayarak hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Ortasına parmağınızla bir delik açın (bu delik orta kısmın da eşit pişmesini sağlar).
- Kızartma: Geniş bir tavada bol yağı iyice kızdırın.
YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN ALTIN KURALLAR
- Sirke Mucizesi: Hamura eklediğiniz o bir kaşık sirke, pişinin içine yağ girmesini engelleyen bir kalkan oluşturur. Merak etmeyin, tadı asla gelmez.
- Kızgın Yağ: Pişiyi asla soğuk veya ılık yağa atmayın. Yağ yeterince sıcak olmazsa hamur sünger gibi yağı çeker.
- Yüksek Ateş: Pişileri orta-yüksek ateşte hızlıca pişirin. Kısık ateşte uzun süre kalırlarsa kurur ve yağlanırlar.
- Maden Suyu Alternatifi: Eğer daha da çıtır olsun isterseniz, su yerine oda sıcaklığında maden suyu da kullanabilirsiniz.