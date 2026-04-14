Tüm mahalle kokusuna gelecek! Mısır unlu poğaça tarifi

🥣 Malzeme Listesi
Hamuru İçin:
125g oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine ayrılacak)
1.5 su bardağı mısır unu
2.5 - 3 su bardağı beyaz un (kontrollü ekleyin)
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
İç Harcı İçin:
Beyaz peynir veya lor peyniri
İsteğe bağlı ince kıyılmış maydanoz
👩🍳 Adım Adım Hazırlanışı
Sıvıları Karıştırın: Yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, bir tam yumurta ve diğerinin beyazını alıp güzelce karıştırın.
Kuruları Ekleyin: Karışıma mısır ununu, tuzu ve şekeri ekleyin. Ardından kabartma tozu ve beyaz unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Püf Noktası: Hamur elinize yapışmayan ama yumuşak bir kıvamda olmalı. Mısır unu sıvıyı çektikçe hamur toparlanacaktır, unu fazla kaçırmamaya dikkat edin.
Şekil Verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda açın. Ortasına peynirli harcı koyup kapatın ve yuvarlayın.
Üzerini Süsleyin: Yağlı kağıt serili tepsiye dizdiğiniz poğaçaların üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Dilerseniz üzerlerine mısır unu serpebilir veya çatalla çizik atabilirsiniz.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
💡 Küçük Bir İpucu
Bu poğaça durdukça lezzetlenen bir yapıya sahiptir. Eğer daha kıtır bir doku isterseniz hamuruna 1 yemek kaşığı sirke de ekleyebilirsiniz.