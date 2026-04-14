Tüm mahalle kokusuna gelecek! Mısır unlu poğaça tarifi

🥣 Malzeme Listesi

Hamuru İçin:

125g oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine ayrılacak)

1.5 su bardağı mısır unu

2.5 - 3 su bardağı beyaz un (kontrollü ekleyin)

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

İç Harcı İçin:

Beyaz peynir veya lor peyniri

İsteğe bağlı ince kıyılmış maydanoz

👩‍🍳 Adım Adım Hazırlanışı

Sıvıları Karıştırın: Yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, bir tam yumurta ve diğerinin beyazını alıp güzelce karıştırın.

Kuruları Ekleyin: Karışıma mısır ununu, tuzu ve şekeri ekleyin. Ardından kabartma tozu ve beyaz unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Püf Noktası: Hamur elinize yapışmayan ama yumuşak bir kıvamda olmalı. Mısır unu sıvıyı çektikçe hamur toparlanacaktır, unu fazla kaçırmamaya dikkat edin.

Şekil Verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda açın. Ortasına peynirli harcı koyup kapatın ve yuvarlayın.

Üzerini Süsleyin: Yağlı kağıt serili tepsiye dizdiğiniz poğaçaların üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Dilerseniz üzerlerine mısır unu serpebilir veya çatalla çizik atabilirsiniz.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

💡 Küçük Bir İpucu

Bu poğaça durdukça lezzetlenen bir yapıya sahiptir. Eğer daha kıtır bir doku isterseniz hamuruna 1 yemek kaşığı sirke de ekleyebilirsiniz.