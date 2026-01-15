Ufuk Özkan’ın hastalığı gerçeği ortaya çıkardı: Organ nakli alarm veriyor!

Obezite, diyabet ve hipertansiyon salgını Türkiye'nin organ sağlığını tehdit ediyor. Metabolik hastalıkların sessizce çürüttüğü böbrek ve karaciğerler nedeniyle organ nakli için nakil listeleri hızla kabarıyor. Türkiye'de organ nakli gerçeği, son dönemde sevilen sanatçı Ufuk Özkan'ın yaşadığı karaciğer yetmezliği süreciyle bir kez daha gündeme taşındı.

GENÇLERDE DE ARTTI

Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, organ nakillerindeki değişen hasta profilini ve hayat kurtarmanın yeni dijital yollarını anlattı. Prof. Dr. Yaprak, "Organ yetmezliği, eskiden sadece ileri yaş veya doğuştan gelen hastalıklarla anılırdı. Ancak günümüzde obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi metabolik hastalıkların yaygınlaşmasıyla gençlerde de organ nakli ihtiyacı hiç olmadığı kadar arttı" diye konuştu. Prof. Dr. Yaprak, metabolik sendromun yani diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması ve obezitenin organlarımızı daha erken yaşta yıprattığını belirterek, "Bu da organ nakli ihtiyacını ciddi şekilde artırıyor. Organ bağışı toplumsal bir sorumluluk" dedi.